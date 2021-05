Espaços de Bonnie Bonolis. Fazio e Geliti aguardam. Super TV 8 com motores

Esportes, vacinas, economia, censura federal. Em seguida, o Inter Scudetto, a dupla da Ducati no MotoGP, com Pecco Bagnaia em segundo e Franco Morbidelli em terceiro, a habitual Mercedes na Fórmula 1, mas também a polêmica cauda da Concerto Ela apareceu no programa de TV no domingo, 2 de maio.

À noite, a rede pública exibiu a ficção “La Compagnia del cigno2” na Rai1 e na Canale5 Paolo Bonolis com o lançamento em horário nobre de “Avanti un Altro”. Os navios principais então se encontraram com a Sampdoria-Roma na Sky e conversas diretas: ‘Che tempo che fa’ e ‘Non è L’arena’. Filmes Rai2, filmes Rete4 e Italia 1 completaram a rede. A classificação dos diferentes programas de radiodifusão pública em horários de pico por classificações foi a seguinte.

Company of Swan 2 derrotou Avanti novamente à noite também. Qual é a previsão do tempo na plataforma. Santoro também visita Gillette

Na Rai1, o novo episódio de A Companhia do Cisne2 com a participação de Alessio Boni, Anna Valle, Fotinì Peluso, Lorenzo Mazzarotto, Rocco Tanica e Ornella Vanoni, a estrela, recebeu 3,553 milhões de espectadores com 15,5% de share (3,390 milhões de espectadores 14,7%) participação percentual Sete dias atrás).

No Canal 5, o terceiro episódio de “Another Next Till to the Evening”, com Paolo Bonolis, sugeriu a comparação O passado contra o super. A transmissão atraiu 3,052 milhões de espectadores e uma participação de 14% (3,152 milhões de espectadores e 14,2% de participação)

Em Rai3 ‘Che tempo che fa’ com Fazio Fazio e Luciana Littizzetto na equipe, e entre os convidados, ao longo da noite estão Benjamìn Labatut, Roberto Saviano, Sigfrido Ranucci, Vittorio Colao, Andriy Shevchenko, Claudio Regeni, Paola Deffendi, junto com Os procuradores Alessandra Ballerini, Alberto Mantovani e Roberto Burioni reuniram 2,583 milhões de espectadores e 10,25% (2,679 milhões de espectadores e 10,3% há sete dias). E assim, com o cronograma, o programa chegou a 1,582 milhão e 7,4% (participavam 1,789 milhão e 8,1% há sete dias). A previsão era – em 20,00 – 1,455 milhões e 6,4% (1,690 milhões e 7,3% sete dias atrás).

No La7, o novo episódio de 2021 de ‘Non è l’Arena’ alinhou-se com os convidados: Michel Santoro, Vittorio Junior, Sandra Amore, Luca Teles, Stefania Andrioli, Eva Dal Canto, Luigi De Majestris, Pierpaolo Aipo, Nicolas Mora e Lino. Polimeni, Vauro, Alessandro Cecchi Paone, Andrea Romano, Daniela Santanchè. O programa conduzido por Massimo Gilletti foi no espectáculo 1,369 milhões e 5,6%, na primeira parte 1,572 milhões de espectadores e 6,4% depois 1,2 milhões de espectadores e 9,44% na segunda parte (sete dias antes de 1,383 milhões e 5,5% na segunda parte ) Primeira parte 1,717 milhões de espectadores e 6,8%, depois 1,445 milhões de espectadores e 10,8% na segunda parte).

Rai2 para “The Rookie” tem 1,2 milhões de espectadores e 4,7% e “Bull” tem 1,2 milhões e 4,84%.

Em Rete4, o drama The Wings of Freedom com Tim Robbins e Morgan Freeman atraiu 5,2% milhões de espectadores.

Em Italia1, o filme de terror de ficção “It”, com Jayden Lieberherr entre seus protagonistas, teve 894 mil espectadores, 4,1%. Além disso, au Sky Sampdoria-Roma, que terminou as duas colocações a zero, teve 674.000 espectadores e uma participação de 2,7%.

Em plena luz do dia. Grande sucesso para motocicletas gratuitas

À tarde na Rai1 “Domenica In” com 17,94% na Parte 1 e 17% na Parte 2; Conosco Roda Grátis 12,75%. No Canale5 ‘Domenica Live’ 11,7%, 12,9%, 11,84%. Na Rai2 “Aqueles que esperam” 5,6% e “Aqueles que jogam futebol” 4%. No Rai3 para “meia hora a mais” 6,3% e 5,1%. Quanto ao Kilimanjaro, 5,5%.

Num domingo repleto de desportos que passou pelo Inter Scudetto, o Napoli Cagliari foi às 15h00 com uma média de 463.000 espectadores, 3,1%. Paralelamente, foi crítico na arbitragem do título, com o Sassuolo-Atalanta a reunir 298.000 espectadores a uma média de 2%, enquanto o Derita Juul teve 274.000 espectadores a uma média de 1,8%. Na prática, às 15h, o salário médio da Premier League era de 6,9% da Premier League, com 36 mil espectadores.

À tarde, os motores ditaram a lei. No Sky, o “GP de Portugal” vive às 16h00 e assistiram 1 milhão 85 mil espectadores, a 7,5%; Na TV8, a Fórmula 1, ao contrário, reuniu 419.000 milhões de espectadores com uma participação de 8,6%.

Além disso, o “MotoGP” com o “GP de Espanha” às 14h00 transmitido em directo na Sky atingiu 814 mil espectadores com uma quota de 4,8% e na Tv8 uma média de 793 mil milhões de espectadores, uma taxa de 10,6%.