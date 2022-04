Fidel de Noveles: “Sem dinheiro europeu, Itália e União Europeia desmoronam”

Alexandria. popularmente tornaram-se “dinheiro da europa”. Estamos falando do NexGenEu, que a Itália transformou no Pnrr (Plano de Recuperação e Resiliência Nacional) do qual dependem quase todas as esperanças para o futuro. Mas tudo isso é garantido? O que significa o pacote de subsídios de 750 bilhões? Como a guerra pode afetar? Fale sobre isso ontem 21 Abril na “Quinta-feira Cultural” da Associação para a Cultura e Desenvolvimento (Piazza de André) Fedele De Novellis, Diretor do Departamento de Análise Ref Ricerche e Assessor de Empresas, em particular na apresentação da Lei Orçamentária e do Memorando de Modernização Def.

Portanto, o foco da reunião foi o Programa Nacional de Medição. “A questão principal é a colocação da economia italiana no quadro econômico europeu nos últimos vinte anos: um país que se tornou pobre (lembre-se da crise de 2011/2012). Enquanto muitos dos que estavam na mesma situação, ou seja, Espanha, Portugal, Irlanda e parte da Grécia também, começaram o caminho da recuperação, continuamos em jogo.”

Como a epidemia afetou? “Com o choque da Covid, surge o ‘caso da Itália’. Sua dívida pública ameaça criar uma grande crise que arrastará toda a Europa atrás de si: grande parte das finanças públicas é protegida pelo Banco Central Europeu, que detém um grande parte da nossa dívida. É assim que se faz Organizando esta resposta, NextGenEu, o que significa: Tomamos medidas para enfrentar a emergência de saúde, mas elas deixam dívidas para as gerações futuras. Vamos garantir que deixemos uma economia forte o suficiente para pagar Um financiamento significativo chega de Bruxelas para reabrir a fase de investimento público, juntamente com uma série de reformas que a Comissão Europeia repetidamente pediu.

De qualquer forma é dinheiro. “A política italiana descreveu o NGE como bem-sucedido. Mas somos um país que recebe grande ajuda porque está em grande crise: o resgate é um sinal de sua fraqueza e da ansiedade com que somos vistos pelos outros. Teremos que fazer políticas em parte para investimentos e em parte para reformas importantes: justiça, administração pública, combate à evasão fiscal e simplificação dos contratos públicos. É como se tivéssemos atrelado o desembolso desses recursos a uma agenda política que perdura por anos. No caso do atual governo, a restrição é moderada, porque a agenda de Draghi e a da União Européia coincidem. Mas estamos caminhando para as eleições.”

Agora com a guerra o que mudou? “Incita-nos a reforçar algumas políticas: todos sabemos que a questão da transformação ambiental está no centro da NGE. Já sabíamos que tínhamos que nos concentrar nas energias renováveis, mas quanto mais falamos sobre elas, menos fazemos. As reformas do Programa Nacional de Medição estão nos levando a simplificar os tempos de delegação que não são mais aceitáveis. Por outro lado, temos que fazer essas coisas em um contexto em que estamos vendo um aumento acentuado nos preços da energia.”

Em suma, emaranhado. “Vai depender de quanto tempo durará a crise na Ucrânia. Se for prolongado, é aconselhável desacelerar, por exemplo, cuidando dos grandes e indispensáveis ​​negócios e adiando outros negócios. Os recursos mais úteis hoje são aqueles dedicados a financiar a transformação ambiental e nos libertar do gás e do petróleo. Entre outras coisas, enquanto o custo da energia eólica e solar era maior do que o dos combustíveis fósseis, agora estamos enfrentando problemas de licenciamento. Muitas empresas querem investir, começando com painéis solares em seus armazéns, mas estão esperando a luz verde que virá anos depois.”