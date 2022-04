Alunos da ITS Logistics da Merchant Marine Academy em Génova estão prontos para treinar na MSC

Há 19 alunos que serão empregados, inicialmente em estágios, em escritórios da MSC em todo o mundo

A partir de 2 de abril de 2022

19 alunos deixarão o curso “Alto Técnico em Mobilidade da Informação e Infraestrutura Logística – Gestão Logística” em maio. Dez semanas de estágios planejados em vários locais do Grupo MSCE a Na Europa e nos Estados Unidos. Após a primeira parte do semestre e treinamento DAD, e um primeiro treinamento já realizado com Medlog nos últimos meses, esta segunda parte do treinamento operacional verá 5 meninas e 14 meninos trabalhando na sede de operações da MSC em GénovaE a CivitavecchiaE a ÁustriaE a BélgicaE a EspanhaE a Portugal E a Estados Unidos da América.

Atualmente, os alunos realizam entrevistas de emprego reais com o Grupo MSC, os números necessários são precisos e capazes de trabalhar em um nível de planejamento logístico de 360 ​​graus. Os dez estágios em que os alunos participarão, entre escritórios e terminais portuários, serão um teste crítico para a contratação de alunos do ITS, que vêm principalmente de Gênova e Liguria, mas em menor grau também da Sicília.

O surgimento da Indústria 4.0 levou à necessidade de fornecer treinamento que permita ao técnico superior interagir com diferentes áreas de aplicação em aspectos técnicos, tecnológicos e de segurança oferecidos no setor logístico através de novas necessidades operacionais. A figura formada é então inserida no contexto profissional de um dos mais importantes players globais no campo da logística, que opera por via marítima, ferroviária e rodoviária.

Cláudio PozzoDiretor de Operações da MSC Mediterranean Shipping Company: “A melhor formação para os jovens entrarem no mundo do trabalho é um tema em que a MSC sempre se concentrou. Somos uma empresa global com um forte espírito italiano e apoiamos a grande tradição marítima italiana da qual nos sentimos parte. É por isso que hoje a MSC tem o prazer de Special oferecer esta oportunidade aos alunos da Academiacom o“Espero vê-los se tornarem parte de nossa grande família.”

Eugenio MasuluPresidente da Academia Italiana da Fundação da Marinha Mercantil: “Os alunos participantes do treinamento vivenciarão um momento de formação muito importante. Para uma empresa como a Academy, a maior organização de ITS da Itália, é um grande prazer poder trabalhar em estreita colaboração com a MSC, um dos players globais mais importantes da cadeia de suprimentos. O mundo do transporte marítimo vive um momento histórico de profunda transformação, e o treinamento só pode se adaptar para olhar o futuro com inteligência e meticulosidade.”