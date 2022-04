Bônus de gasolina de € 200, este é o voucher de combustível de 2022 e como funciona – guia

Bónus de gasolina de 200€, este é o voucher de combustível de 2022 e como funciona.

Descontos em gasolina e gasóleo cerca de 25 cêntimos por litro durante 30 dias, contas controladas para 5,2 milhões de lares com I See inferior a 12.000 euros (acima de 4 milhões) e possibilidade de as empresas parcelarem as contas destinadas ao consumo em maio e junho por um prazo máximo de 24 meses. Mario Draghi lançou o “cortador de preços” e ofereceu outros 4,4 bilhões em troca da potência exorbitante e aumento dos custos na bomba.

Bônus de gasolina

para mim 2022o valor vale cupons de gasolina Vendido gratuitamente por empresas privadas aos empregados, dentro dos limites 200 euros por trabalhador, não contribui para a formação de rendimentos. Ou seja, será dedutível. Não há requisitos ou limites máximos de renda para poder acessar esse recurso. A única limitação que a lei previu até agora é que a medida seja para funcionários de empresas privadas. Já se esperava que as empresas contribuíssem até 258,23 euros por ano para os chamados “benefícios de bónus”: vales, vales combustível ou vales-compras. Em 2020 e 2021, durante a pandemia, o valor duplicou para 516,46€ como medida de apoio económico.

“As taxas derivadas deste artigo – o texto do decreto – no valor de 9,9 milhões de euros para 2022 e 0,9 milhões de euros para 2023 estão estipuladas de acordo com o artigo 38.”

Tenho que solicitar um voucher de combustível?

Não, cabe à empresa decidir se e em que medida oferecer aos funcionários. Portanto, não se espera que nenhum pedido seja apresentado.

Em contraste com os altos preços dos combustíveis

Reduzir o preço dos combustíveis, gasolina e gasóleo em 25 cêntimos, através da redução dos impostos especiais de consumo até ao final de abril. O custo desta medida é financiado por um imposto de 10% sobre os lucros adicionais das empresas de energia.

