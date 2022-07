Aumento da taxa de juros, uma boa notícia para os poupadores

Os títulos de capitalização postais (BFP) são garantidos pelo Estado, emitidos pela Cassa Depositi e Prestiti (CDP) e distribuídos pela Poste Italiane.

Boas notícias para os aforradores italianos que assinaram títulos de poupança postais com eles Correio Italiano.

De fato, a Cassa Depositi e Prestiti está considerando aumentar as taxas de juros de alguns títulos. A MilanoFinanza deu a notícia, que ainda não foi confirmada.

Títulos de poupança postais: taxas de juros em alta, boas notícias para os poupadores

Dario Scanabico, CEO da Cassa Depositi e Prestiti, parece estar considerando a possibilidade de aumentar a taxa de juros de alguns títulos de capitalização.

Já em junho houve algumas notícias sobre isso que esperavam essa escolha.

De fato, os novos títulos de capitalização 3×4 e 4×4 oferecem taxas realmente atrativas. respectivamente 1% e 1,25% do total anual. Por outro lado, o título 5×5, cujo investimento era de até 25 anos e em 1,50%, se foi.

Parece que o aumento da taxa de juros pode chegar a 1% ou mais.

Os cupons de postagem têm um rendimento baixo, mas seguro, e ainda são garantidos pelo estado. Atualmente segue cupons de texto de vários anos (BTP).

Os BTPs viram um aumento nas assinaturas nos últimos meses, à medida que a inflação aumentou. Como resultado, os bancos globais aumentaram as taxas de juros. De acordo com as expectativas, o Banco Central Europeu deve aumentá-lo para 0,75% até o final do ano. Por favor, observe que a taxa é atualmente de 0,50%.

Um preço mais alto também afetará os títulos de capitalização postais. Portanto, para os poupadores, a escolha de BTP ou BFP pode ser indiferente.

Na verdade, a diferença existe mesmo que seja puramente técnica. Por exemplo, a vantagem dos títulos de capitalização postais é que eles podem ser sacados a qualquer momento. O investidor ainda receberá um reembolso de 100%.

Em vez disso, os investidores da BTP precisam esperar o vencimento do título, que, como sabemos, também pode ser longo. Por outro lado, este cupom é sempre pago, enquanto o cupom de postagem é sempre pago em parcelas. Por exemplo, se o poupador vender o título após 8 anos, os juros cobrados atingirão o sexto ano.