Cenário/Disputas entre as partes deixam Itália presa na inflação

A semana passada começou com o seminário anual do BCE em Sintra, Portugal e terminou com a divulgação de dados sobre indicadores de preços na Zona Euro. Os formuladores de políticas do banco central tiraram o melhor proveito do jogo ruim em sua reunião anual nas colinas acima da capital portuguesa, prevendo mais expansão econômica apesar da iminente escassez de gás, mas os temores de recessão estão crescendo em negociações privadas. O crescimento desacelerou acentuadamente este ano devido às consequências da guerra da Rússia na Ucrânia, raspando a recuperação econômica pós-bloqueio, enquanto cresce o risco de que uma nova escalada do conflito possa sufocar a pouca recuperação que resta. Isso complicaria a vida do Banco Central Europeu, que está se preparando para sua primeira alta de juros em mais de uma década para conter a inflação, já que políticas mais rígidas em uma recessão podem exacerbar a crise.

Os aumentos das taxas de juros foram previstos pelas autoridades monetárias dos Estados Unidos e da Grã-Bretanha. “Não espero uma recessão e acho que há potencial para uma surpresa positiva”, disse o vereador Postjan Vasili na conferência anual em Sintra. “Os serviços estão crescendo e o mercado de trabalho é forte.” “Existem alguns exemplos mais claros: o congestionamento em aeroportos, restaurantes e destinos de férias em toda a Europa indica resiliência”, disse Vasily, chefe do banco central esloveno. O problema é que a Europa sofre de uma enorme dependência energética e Preços em alta Na verdade, o petróleo representa uma transferência de riqueza igual a 2%-3% do PIB, em grande parte para a Rússia. Hilde C. Björnland, professora de economia da BI Norwegian Business School, estima que um aumento de 10% no preço do petróleo devido a tensões geopolíticas ou restrições de oferta reduziria o PIB da zona do euro em 0,5%. “O impacto é maior quando a volatilidade do preço do petróleo é alta, como agora.”

A leitura dos dados de inflação confirma essas observações no simpósio anual do Banco Central Europeu. Com efeito, o aumento dos preços no consumidor em junho (8,6% na zona euro, 8% na Itália) foi impulsionado pelos preços da energia (49,1% em junho face a 39,1% em maio na zona euro, e em Itália 48,7% em junho face a 46,2% em maio). Os dados confirmam o que alguns economistas argumentam há algum tempo: enquanto nos EUA (onde o desemprego é de 3,6% da força de trabalho), a inflação é impulsionada principalmente pela demanda (ou seja, as fortes políticas expansionistas implementadas para combater a recessão da Covid), em Europa, Estamos lutando com uma forte inflação de custos, causada principalmente pela guerra no Velho Continente causada pela agressão da Federação Russa contra a Ucrânia. Enquanto ouvia um pequeno coro (aumentar taxas) das autoridades monetárias no seminário de Sintra, os dados sugerem que a resposta precisa de ser mais ajustada ao que funciona nos EUA (baixar a inflação). da procura sem provocar uma recessão) não tem a certeza de que terá efeitos positivos na Europa.

Em nosso continente, precisamos trabalhar nos custos. Quanto ao componente mais dinâmico e mais perigoso – a energia – só será possível trabalhar com uma visão de médio prazo, já que (até certo ponto) rejeitamos a energia nuclear e entregamos suprimentos da Federação Russa. Também podemos fazer um pouco mais em termos de custos trabalhistas, pois nossa média, após impostos e taxas sociais, está entre as mais baixas nos países de renda média e alta da UE, e a redução da carga tributária pode causar uma crise fiscal. Aumentar os gastos públicos, o que certamente não é desejável na fase de inflação.

Como já escrito nesta revistaDo ponto de vista das finanças públicas, é necessário parar nas diferenças entre “dívida boa” e “dívida ruim”. Quando se trata de um estoque de dívida igual a 150% do PIB, qualquer aumento adicional é “ruim”. Especialmente porque não houve mais pára-quedas nos últimos dois anos e meio. Isto significa não só financiar outras despesas, especialmente as relacionadas com a conta corrente, mas também um combate mais decisivo à evasão fiscal (para o qual pode ser útil a actualização do registo predial). Acima de tudo uma revisão séria das despesas (começando com uma análise séria de custo-benefício da chamada renda de cidadania) e despesas fiscais (para as quais uma comissão técnica do Ministério da Economia e Finanças vem apresentando propostas há anos não. Feedback dado).

O resultado será um “programa de trabalho” para o governo que será formado após as próximas eleições. Para estimular a produtividade e o crescimento, atualize a lei anual da concorrência desde já para reduzir e, se possível, eliminar os setores protegidos que diminuem a produtividade de todo o sistema italiano.

Isso requer um governo coerente com um objetivo e metas de médio prazo. As verdadeiras querelas entre forças políticas, não só entre si na perspectiva das eleições de 2023, mas também dentro de partidos, movimentos e sindicatos, não levam a esperanças de bem.

As vozes que pedem um novo “pacto social” entre governo, associações patronais e sindicatos também não são boas. Conforme descrito neste títuloas “Convenções” podem ser categorizadas em duas categorias principais: aquelas defensiva – visa proteger o existente (às vezes em relação ao passado) – e estes violento dirigido, em vez disso, para facilitar a adaptação da economia e da sociedade a um contexto em rápida mudança e para a mudança direta. Na Itália, a Carta Ciampiana de S. Thomas de 1993 e a Convenção de Natal Prodian de 1998 são exemplos da primeira categoria, enquanto a Carta de São Valentim de 1984 e o Protocolo de Mecenato de 2007 contêm alusões à segunda categoria. ancestral de pactos agressivos É o “Acordo de Wasner” holandês de 1982 (do nome da cidade que foi assinado) em que os parceiros sociais e a coalizão de esquerda e direita no governo e em meio à oposição revolucionaram os sistemas de trabalho, pensões e pensões. Previdência em geral diante da constatação de que para equilibrar as contas trabalhando apenas na pensão legal de velhice (devido à longa expectativa de vida) e com mudanças nos demais trimestres, deveria ter sido trazida para 81.

Não está claro quais votos foram levantados a favor de uma nova “carta” a qual classificação eles se referem. por uma pechincha violento, Mais apropriadamente, será suficiente implementar as reformas solicitadas pelo Plano Nacional de Recuperação e Resiliência, sem mitigá-las, e focar na diversificação das fontes de energia. Isso apoiaria a economia e reduziria os riscos de recessão, enquanto a política monetária voltaria necessariamente a ser restritiva.

