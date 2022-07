Inflação volta a brigar entre Bezos e Biden: “Um pedido para reduzir o preço da gasolina? Uma questão muito importante para fazer tais declarações”

Milão – A inflação ainda está fazendo com que o fundador da Amazon brigue Jeff Bezos csobre o presidente dos EUA Joe Biden. Foi Bezos quem lançou uma campanha contra a Casa Branca, comentando a Ordem Número Um da Casa Branca, que instava as empresas que operam bombas de gasolina a “cortar os preços imediatamente” para “refletir os custos reais” incorridos por elas. combustível.

Bezos pediu para ser desafiado vigorosamente: “A inflação é uma questão muito importante para a Casa Branca continuar fazendo declarações como essa”, twittou Bezos. “É um desvio óbvio ou um profundo mal-entendido da dinâmica subjacente do mercado”, disse Bezos.

O Gabinete de Imprensa Presidencial rejeitou as críticas a Karen-Jean-Pierre de que o preço do petróleo caiu no mês passado em US$ 15 o barril, enquanto o preço do petróleo na bomba “mal diminuiu”. “Mas acho que não é surpreendente que você pense que as empresas de petróleo e gás estão obtendo lucros recordes às custas do povo americano é a maneira como nossa economia deve funcionar”, twittou Bezos.

Já em maio, o número um da Amazon Biden acusado Para misturar ideias depois que o presidente dos EUA disse: Você quer reduzir a inflação? Vamos garantir que as empresas mais ricas paguem uma parte justa. É justo discutir aumentos de impostos corporativos e é importante manter a inflação sob controle. A resposta de Bezos à pergunta: “Colocar os dois tópicos juntos é enganoso”.