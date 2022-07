Em julho o feriado está em perigo…

Cancelamento de viagens de verão –

Nas últimas duas semanas, as companhias aéreas cancelaram 41.000 voos entre 1º de julho e 30 de setembro na Europa, dos quais pelo menos 7.000 foram na Itália. No entanto, os cancelamentos continuarão e chegarão a 114.000 entre julho, agosto e setembro. Grandes problemas afetam a Lufthansa e suas subsidiárias Eurowings, Swiss Airlines, Brussels Airlines, Austrian Airlines, Ryanair, easyJet e British Airways.

Chamou muitos sindicatos

greve em 17 de julho

: Mais inconvenientes no caminho. Nas próximas semanas, as coisas podem piorar ainda mais, principalmente porque mais pessoas estarão viajando a turismo.

Estações ocupadas em Fiumicino –

É uma “vontade louca” de voar, depois de um longo período de “retenção” devido às restrições causadas pela pandemia e depois afrouxadas gradualmente, o que levou muitos turistas a voar no primeiro fim de semana de julho, congestionando assim as estações. Aeroporto de Fiumicino. “Depois de dois anos mal podíamos esperar para partir – diz um casal na casa dos trinta a caminho de Palma de Maiorca. – Sentimos muita falta da viagem, das férias no estrangeiro.” “Queríamos ir para a Grécia no ano passado. No entanto, infelizmente – diz um estudante romeno. – O estado de emergência devido ao Covid nos impediu de fazê-lo. Finalmente, estamos partindo hoje.” “Uma semana de relaxamento nos espera – acrescenta – em Zakynthos, entre tartarugas marinhas, nadando no mar cristalino e passeios românticos nas praias de areia branca.” Depois, há muitos turistas, muitos deles dos Estados Unidos, que chegam a Fiumicino com vontade de visitar o belo país, a partir da capital. “Ficaremos três dias em Roma. Depois disso – diz um americano que chegou com sua esposa em um voo da ETA de Miami – nos mudaremos para Nápoles, mas também iremos a Capri e à Costa Amalfitana. assim?”.

Alemanha: caos no transporte aéreo e ministro culpa empresas –

O caos está crescendo nos aeroportos alemães, pois os passageiros são forçados a fazer filas por horas nos postos de controle devido à falta de funcionários devido à pandemia. Segundo o ministro do Trabalho Hubertus Heil, que falou ao Handelsblatt, “algo deu errado no setor”, onde apesar da ajuda do Estado, muitos funcionários foram demitidos ou optaram por se reorientar para não sofrer as redes de segurança social levantadas durante a Covid . O setor de transportes não é afetado apenas pelo fenômeno: a gastronomia e o turismo são igualmente afetados. De acordo com Hill, 60% das pessoas colocadas em uma “semana curta” mudaram o foco e deixaram o emprego que ocupavam antes da pandemia. Na opinião do ministro, parte da responsabilidade recai sobre as empresas, e pede “tornar as condições de trabalho mais atractivas” para atrair novos colaboradores, sobretudo entre os jovens. Nos últimos dias, a Lufthansa anunciou o cancelamento de 2.200 voos durante o verão justamente por causa da emergência pessoal.

Espanha, voos cancelados devido a greves na Ryanair e EasyJet –

As greves dos funcionários da Ryanair e da easyJet também estão causando transtornos nos aeroportos espanhóis: segundo a Federação Americana, que convocou o protesto, um voo da Ryanair e 8 voos da easyJet foram cancelados, enquanto mais de 100 aeronaves das duas empresas foram atrasadas. Uma das principais reivindicações dos grevistas é a melhoria das condições contratuais. Espera-se que o protesto dos funcionários da easyJet continue por mais seis dias em julho (além do primeiro, segundo, terceiro, décimo quinto, décimo sexto, décimo sétimo, vigésimo nono, trigésimo primeiro e trigésimo primeiro dias). Mesmo nos últimos dias, alguns assédios foram registrados nos aeroportos espanhóis, relata a imprensa ibérica.

Na França, o caso mais perigoso –

Os primeiros dias de julho e a primeira partida para as férias também para os franceses, que em muitos casos viram o esperado início das férias se transformar em um pesadelo: voos cancelados, muitos outros atrasados ​​por horas, passageiros pernoitando nos aeroportos e grandes dificuldade mesmo apenas aproximando-se dos terminais. E no aeroporto Roissy-Charles de Gaulle, em Paris, era inacessível de carro e os passageiros foram aconselhados a se dirigir ao estacionamento mais distante e esperar o ônibus de lá.

A Direção-Geral da Aviação Civil pediu às empresas que cancelassem preventivamente 17% dos voos de entrada e saída do principal aeroporto francês devido ao acúmulo de greves de funcionários nos últimos dias. A gota d’água que quebrou as costas do camelo foi o protesto dos bombeiros, que resultou no fechamento de alguns caminhos desde ontem. Os protestos continuaram inabaláveis ​​nos últimos dias, com funcionários de terra, observadores, agentes corporativos e funcionários do aeroporto reclamando de horários de trabalho pesados ​​e turnos impossíveis devido à falta de pessoal agora crônica.

Mas isto não é tudo. As companhias aéreas tiveram que lidar com uma falha técnica que deixou pelo menos 1.500 malas retidas no aeroporto Charles de Gaulle, em Paris, dificultando a entrega de bagagem a viajantes de todo o mundo. Este foi, então, o menor dos muitos problemas que atormentaram os viajantes neste verão. A Paris Aéroport disse que seu sistema de manuseio de bagagem sofreu uma falha técnica na sexta-feira, 1º de julho, deixando 15 voos sem bagagem. Segundo o diretor, o aeroporto em geral movimentou cerca de 1.300 voos na sexta-feira. Ativistas sindicais disseram que muitos passageiros voaram sem bagagem, aparentemente devido aos efeitos indiretos do colapso original. O evento ocorreu quando os trabalhadores dos aeroportos franceses entraram em greve para exigir mais contratações e aumentos salariais para acompanhar a inflação.

Devido à greve, após os cancelamentos de sexta-feira pela manhã, outros 14% dos voos foram cancelados no sábado. Os passageiros foram avisados ​​com dias de antecedência. Os sindicatos planejam continuar a greve no domingo. Eles ameaçaram renovar a greve no próximo fim de semana se as negociações com a administração da empresa não chegarem a um acordo.

aqui londres –

Até agora, os aeroportos franceses escaparam em grande parte do caos recente na

Aeroportos em Londres, Amesterdão e outras cidades europeias (como Portugal e Bélgica) e Estados Unidos

. Companhias aéreas e aeroportos que cortaram empregos durante o Covid estão lutando para acompanhar o aumento da demanda à medida que as viagens são retomadas após dois anos de restrições relacionadas ao vírus.

Portanto, também há assédio no Reino Unido, onde a Autoridade de Aviação Civil impôs um novo limite para voos do Aeroporto London Gatwick de 1º de julho a 31 de agosto. Assim, o segundo maior aeroporto de Londres reduzirá o número de voos diários para 825 em julho e 850 em agosto, geralmente mais de 900. todo o transporte aéreo. Além dos cancelamentos, houve e ainda há o problema de atrasos de voos e bagagens perdidas: fotos de Londres de milhares de bagagens amontoadas no centro do prédio devido a um mau funcionamento se espalharam pelo mundo.