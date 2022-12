Energia geotérmica, concessões vencidas: os sindicatos unificados recorrem ao ministro do Meio Ambiente

Segue a carta enviada hoje ao Ministro Becchetto e ao Governador Gianni

“Não existe nenhuma lei na União Europeia que obrigue a Itália a apresentar propostas. Seja qual for o procedimento de renovação de franquias, acreditamos que é importante confiá-lo a um único operador.

[20 Dicembre 2022]

Existem 34 usinas geotérmicas na Toscana, com uma capacidade líquida de produção de cerca de 770 megawatts, com uma produção anual de cerca de 6 bilhões de kWh, capazes de atender a 35% das necessidades elétricas da região, equivalentes ao consumo de mais de 2.000 milhões. As famílias italianas também respondem por 75% da produção renovável da Toscana.

A energia geotérmica é um recurso renovável programável, que possui características únicas de estabilidade e continuidade de operação; Além disso, como mostram os recentes estudos científicos aprofundados, tanto no campo geossanitário como no campo epidemiológico e, finalmente, o estudo InVetta elaborado pela Ars (agência regional de saúde da Toscana), sem emissões adicionais de dióxido de carbono em relação ao descarte natural dos solos e sem grandes impactos sobre a saúde humana.

Representa, portanto, um recurso essencial para o país, cuja promoção e aproveitamento integral é um elemento essencial do nosso futuro, também face aos problemas e fragilidades energéticas que a Itália apresenta, bem como em consequência dos trágicos acontecimentos que estão ocorrendo. Lugar após a guerra entre a Rússia e a Ucrânia.

Não existem barreiras tecnológicas para o desenvolvimento deste recurso. Por outro lado, pelo menos em Itália, existem questões críticas importantes que podem impedir o seu desenvolvimento, nomeadamente: a falta de uma lei regional que defina o procedimento para a renovação das concessões geotérmicas e os atrasos acumulados na emissão do decreto Fer 2 que os incentivos à utilização deste recurso devem ser repostos, à semelhança do que já acontecia com outras renováveis ​​(por exemplo, eólica e fotovoltaica).

No entanto, a energia geotérmica é uma atividade mineira que exige elevada especialização, grande atenção às questões de segurança, sendo que a sua gestão integrada e padronizada no terreno exige operadores qualificados com muitos anos de experiência no setor.

Em nosso ordenamento jurídico é o Decreto Legislativo nº n. 22/2010 que constitui a legislação em vigor sobre a pesquisa e cultivo de recursos geotérmicos, também com referência a todas as concessões com usinas atualmente em operação e cujo prazo de validade é fixado em 31 de dezembro de 2024.

De acordo com este decreto, as concessões terão então de ser reatribuídas através de concursos públicos por um período de 30 anos. No entanto, essas licitações deveriam ter sido revogadas pela região da Toscana, por lei própria, três anos antes de expirarem e, portanto, em 31 de dezembro de 2021, o limite da tempestade até então ultrapassado em abundância.

Sobre a questão da renovação das concessões geotérmicas, é importante ressaltar que não existe na União Européia nenhuma lei que obrigue a Itália a licitar a sua renovação; De facto, com exceção de Itália, não existe concurso em todos os países onde a energia geotérmica está presente, mas sim uma renovação automática até que a presença do recurso permita a sua utilização, à semelhança do que prevê a legislação dos hidrocarbonetos. Além disso, as franquias nos Estados Unidos, Chile e Japão não expiram. Na União Europeia, onde o prazo das concessões é mais longo do que no resto do mundo (50 anos na Alemanha e França, 90 anos em Portugal), apesar da recente alteração do quadro regulamentar de referência, o concurso não tem sido vencimento. Foi apresentado, mas foi reformado em benefício da concessionária até o término da vida útil do tanque.

Em todo o caso, seja qual for o procedimento de renovação das concessões, entendemos que importa confiá-lo a um único operador, altamente qualificado na utilização deste recurso, com experiência internacional no setor, e capaz de articular competências e profissionalismo ao longo da cadeia de valor deste setor: Pesquisa, projeto, construção, operação e manutenção de usinas geotérmicas.

Os graves atrasos acumulados nos procedimentos de renovação das concessões de energia geotérmica têm conduzido a um quadro geral de grande incerteza no setor, o que põe em causa não só o desenvolvimento deste recurso, como também a sua preservação nos atuais níveis de produção elétrica, com a inevitabilidade de graves repercussões negativas no tecido social e econômico de muitos das regiões da Toscana, onde mais de 4.000 trabalhadores dividem vários empregos entre funcionários diretos e indiretos.

Face ao exposto, consideramos que não pode mais ser adiada a abertura imediata de uma mesa de discussão técnica, para abordar a essência do problema, onde também as organizações sindicais possam manifestar plenamente o seu ponto de vista, de forma a encontrar rapidamente um solução para este problema, manifestando agora interesse na última proposta que fiz A região da Toscana, com pedido enviado a Mase (anteriormente conhecido como Mite), para proceder à extensão das concessões ao atual gestor, o que permitirá ativar um plano de desenvolvimento de 3 bilhões de euros de investimentos em 15 anos, 200 megawatts de energia nova, dos quais 80 megawatts com ação pronta para começar imediatamente.

Das Secretarias Filctem-Cgil (Marco Falcinelli), Flaei-Cisl (Amedeo Testa), Uiltec-Uil (Daniela Peras)