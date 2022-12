Borsa Italiana, sessão suspensa de 20 de dezembro de 2022

As ações dos bancos estão em recuperação: destaque para o excelente desempenho do UniCredit e do BancoBPM. A Telecom Italia TIM segue em destaque. vendas de serviços públicos

Os principais índices da Bolsa Italiana e dos principais centros financeiros europeus Experimente mudanças parciaisDepois de perder mais de um ponto percentual no início da sessão. às 14h15 FTSEMib Registrou avanço mínimo de 0,02%, para 23.688 pontos, após ter oscilado entre a mínima de 23.353 pontos e a máxima de 23.748 pontos. Ao mesmo tempo FTSE Itália Todas as Ações Perdeu 0,02%. sinal de menos também para Chapéu médio da FTSE Italia (-0,4%) e l Estrela do FTSE Itália (-0,63%). a bitcoins Ele voltou para mais de $ 16.500 (pouco menos de € 16.000). a Spread BTP-Bund Ele voltou a 215 pips, com o rendimento do BTP de 10 anos sendo inferior a 4,45%. EU’euro Caiu para US$ 1,06. As ações do setor bancário estão se recuperando. O excelente desempenho de UniCredit (+2,92% para 13.056 euros). Também muito bom Banco BPMque aumentou 3,17% para 3,322 euros. Telecom Italia TIM Fique no centro das atençõesApós o aumento significativo registrado na sessão anterior. Endereço da companhia telefônica diminuiu 0,52% A um preço de 0,2107 euros. Alguns insights sobre ações do setor de petróleoApós o preço do petróleo bruto em Nova York (contrato expira em janeiro de 2023) voltou a US $ 76 por barril. aumentando Cadê? (+0,91% para 13,108 euros). vendas de serviços públicos. Somente está dentro (-0,12%) Permite redução de dano. A tendência positiva continua rodovias do sul Tendo ganho 29,1% no dia, a empresa distribuiu parte da “reserva extraordinária” no valor de 32 euros por ação. Registrar endereço a 1,03% de avanço A um preço de 9,78 euros. READ A sessão das "Quatro Bruxas" falhou desde 18 de junho



