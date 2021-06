Mais cooperação para recuperação pós-pandemia – Xinhua

(Xinhua) – LISBOA, 25 de junho – Diplomatas e especialistas em economia apelaram a uma maior cooperação económica entre a China e Portugal no período de recuperação pós-epidemia, marcando um webinar que arrancou ontem na capital portuguesa.



O comércio bilateral entre os dois países tem registado grandes progressos, numa altura em que a economia global está a encolher e o comércio internacional e os investimentos caíram fortemente devido à epidemia, afirmou o embaixador da China em Portugal. Webinar, intitulado “China e Portugal: Novas Oportunidades no Contexto da Recuperação Europeia”.



O embaixador chinês disse que o seu país continua a ser o maior parceiro comercial de Portugal na Ásia e que o investimento chinês no país europeu tem aumentado e vai dar mais ímpeto a outras cooperações e futuras actividades de desenvolvimento conjunto de mercados terceiros. (contínuo)