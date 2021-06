Ministro Giovannini confirma despedida dos carros a gasolina e diesel

A contagem regressiva para. Começa Carros a gasolina e diesel Na Itália: O Ministro da Infraestrutura e Mobilidade Sustentável, Enrico Giovannini, confirmou que nosso país se despedirá dos carros com motores convencionais até 2040.

Anfitrião do TechTalk para falar sobre tecnologia, inovação e o futuro Ministro Giovannini Assim se expressou em relação aos carros movidos a gasolina e diesel: “No governo ainda pensamos, há países do Norte da Europa que estabeleceram limites 2030, enquanto outros são até 2040. Em julho, o sinal da Comissão Europeia vai chegar. Vamos decidir em breve, mas eu diria que 2040 é um prazo. “

Portanto, pela primeira vez, o Ministro fixou uma data de início específica para quando a mobilidade italiana estará sozinha Eletricista: 2040. Deste ponto de vista, Giovannini declarou, “os fabricantes estão do nosso lado e são muito rápidos” para que possamos entrar numa nova era de emissões zero.

Posteriormente, Enrico Giovannini também anunciou a chegada de Novos incentivos estaduais Renovar a antiquíssima frota de automóveis do nosso país: “Temos de renovar a frota – explicou o ministro – porque é muito antiga e tem muitos automóveis abandonados”.

EU ‘Itália Portanto, está pronto para ser compatível com Proposta da Europa para parar os carros a gasolina e diesel. De fato, em 14 de julho, a Comissão da UE apresentará uma proposta para reduzir as emissões de dióxido de carbono em 55% até 2030. Assim que a proposta for apresentada, a bola passará para o Parlamento Europeu e o Conselho da União Europeia: se o diálogo for bem-sucedido sim vai ver carros equipados com motores térmicos convencionais “aposentados”.

A ideia de combinar totalmente a mobilidade elétrica, abandonando os carros a diesel e a gasolina, fez o seu caminho para o coração de muitos países europeus. Na Espanha, por exemplo, existe um plano que será colocado em prática Carros com absorção de calor são proibidos Em 2040. Por outro lado, o Reino Unido pretende atingir esse marco ainda mais cedo e definiu uma data para 2030.

Claro, os fabricantes de automóveis também estão se movendo há algum tempo para abraçar totalmente a mobilidade com emissões zero. Uma das atividades mais ativas deste ponto de vista é Audi confirmou que os motores a diesel e a gasolina serão descontinuados a partir de 2023A House of the Four Rings produzirá modelos exclusivamente elétricos.