Dois ouro e prata para óleos Farchioni no prêmio Olive Japan 2021

Dois ouro e uma prata para “Made in Umbria” no Olive Japan 2021 International Prize em Tóquio. Explica os óleos de “Collezione di Famiglia” e “Igp Toscana Selezione” (os dois são óleos de ouro) e Farchioni Olii di Gualdo Cattaneo venceu a “Seleção 100% Italiana” (prata) “, ativa desde 1780 a mesma empresa – a formação dos frutos de sua terra (uvas verdes, trigo) para obter azeite de alta qualidade, vinho, cerveja e farinha pelo preço certo. ”

Já na sua oitava edição, o International Olive Japan Prize – que contou com a participação de 811 Azeites Virgens Extra de 27 países, um recorde de concorrentes desde a primeira edição de 2012 – é a competição de azeites mais importante em que participei a nível mundial. Azeitonas na Ásia e Oceania. Organizado pela “Olive Oil Soakers Association of Japan” (OSAJ), única organização profissional japonesa de formação e acreditação de especialistas em azeite, independentemente da entidade empresarial que opera no setor. O painel de juízes e provadores japoneses avaliou a Virgin Maiden de 27 países do mundo: entre os mais premiados estão Espanha, Itália e Grécia, seguidos de Japão, Portugal, Turquia, Tunísia, Estados Unidos, Austrália, Croácia e Argentina.

“O Olive Japan é um dos principais concursos de azeite do mundo – confirma Marco Farcioni, diretor da empresa – e inspira-se nos mais elevados padrões de integridade e profissionalismo na atribuição de medalhas aos melhores azeites a nível mundial. esta competição consiste apenas em medalhas de ouro e prata. Sem bronze e sem ouro Double “nem” platinum “Isso significa que a seleção é muito rigorosa e que os produtos premiados são realmente da mais alta qualidade. Por estas razões, estamos muito orgulhosos da resultados alcançados e representar o nome do petróleo italiano no mundo junto a outros produtores. Este concurso oferece uma oportunidade valiosa para apresentar nossas empresas no mercado japonês, incentivando atividades promocionais e ajudando a expandir sua presença comercial. Japão – conclui Varchioni – é um deles dos mercados mais importantes do mundo para o azeite. ”