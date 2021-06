Os entusiastas da numismática estão sempre à procura de moedas raras e preciosas para colocar em sua coleção. Existem muitas entre as que já não estão em circulação e as moedas criadas especificamente para ocasiões especiais.

Nós, da equipe editorial da ProiezionidiBorsa, dissemos em várias ocasiões quais moedas podem ser raras e que ganharam valor com o tempo.

Nas próximas linhas, descobriremos que esta moeda de 2 euros pode valer uma fortuna igual a 2.000 euros.

Quantas moedas de euro existem na europa

Deve-se presumir que no momento Europa Estão em circulação cerca de 184 diferentes emissões de moedas de euro, incluindo moedas comemorativas. Este último, em particular, feito em edições limitadas, poderia valer uma fortuna que poucos imaginariam.

Isto relaciona-se especialmente com as moedas de 2 euros que são as mais utilizadas nas edições festivas. Um conhecido portal mostrou quais moedas de 2 euros são consideradas de 2004 até hoje as mais valiosas.

Esta pesquisa foi realizada por alguns numismatas para entender quais moedas raras podem valer uma fortuna.

Além das moedas de São Marino e da Finlândia, já temos ConversaExiste uma certa moeda que pode valer muito.

Esta moeda de 2 euros pode valer uma fortuna de 2.000 euros

Estamos a falar da moeda do Principado do Mónaco que foi cunhada em 2007, cujo valor pode atingir cerca de 2.000 euros. Esta moeda foi criada para comemorar o 25º aniversário da morte de Grace Kelly em 2007.

Por esta razão, o Príncipe Rainier decidiu cunhar esta moeda fazendo cerca de 2.000 cópias. Agora, quase 14 anos depois, o valor de uma moeda pode variar entre 2.000 e 2.500 euros.

Portanto, certifique-se de verificar bem seus bolsos e bolsas, pois você pode encontrar uma pequena fortuna inesperada. Para mais informações sobre outra moeda do Principado de Mônaco que pode valer uma fortuna, recomendamos a leitura deste artigo Link.