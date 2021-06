em Wembley, Itália e Áustria. Bonucci: “Fique de joelhos? Ainda não decidimos. “

Mancini descarta que o excesso de confiança pode levar os azzurri a subestimar os austríacos, uma das armadilhas mais traiçoeiras para uma seleção que não só saiu do grupo com todos os pontos, mas está invicta há trinta jogos e nos últimos onze. Sempre vença sem acertar gols. Além dos números, também calcula como a Itália se posiciona: combinando brincadeira e diversão com a coesão de um grupo sincronizado de amizade e intercambialidade. Fomos a Itália no contra-ataque, quem vence, se vencer, com o menor esforço e com o braço curto. Sempre pronto para se curvar ao menor perigo. Os jornais britânicos nos chamavam de “garçons”. Agora, de repente, eles nos olham com respeito.

teste de maturidade

A maturidade e a consciência de colocar a Itália no centro da cena. Começamos como uma seleção nacional que tinha que apagar a vergonha de ser excluída da Copa do Mundo, chegamos a Londres como potenciais candidatos à vitória final. Com a Áustria, as nossas casas de apostas estão definitivamente nos dando vencedores. Mesmo entre os italianos que vivem em Londres, existe uma atmosfera de entusiasmo e segurança.

Mas a Itália deve ter cuidado. A Áustria não tem uma boa equipe (todos eles jogam na Bundesliga), mas ela se mantém sozinha. Há no ar, após o luto da epidemia, um desejo de felicidade que prenuncia o contágio da seleção nacional também. O desejo por noites mágicas é legítimo, mas a história do futebol está repleta de más vigílias. E quando Mancini avisou que outro europeu estava começando agora, ele disse que foi porque sabe muito bem que em uma partida única tudo pode acontecer, além da profundidade técnica do adversário. França e Alemanha arriscaram perder para a Hungria, não vamos esquecer isso. É verdade que a Áustria não nos vence há 60 anos, mas os austríacos não são os últimos: correm, pressionam e recuperam a bola alto. De certa forma, eles têm um jogo um tanto parecido com o nosso, embora com um ritmo técnico inferior. Depois, eles têm um treinador de origem italiana, Franco Foda, que nos conhece muito bem. Ele fará o possível para colocar um blaster no volante.

Outro elemento a ser liberado é o elemento vítima. Um velho vício italiano está sempre pronto para reaparecer como erva daninha. Existem alguns sinais. Primeiro, a questão do Estádio de Wembley foi descartada por causa da questão do gramado, depois as tensões entre Mario Draghi e Boris Johnson depois que o primeiro-ministro propôs mover a final de Londres devido aos riscos do vírus Corona. Agora alguém aponta que o árbitro ítalo-austríaco, Anthony Taylor, é inglês. E desta última vez que dirigimos (com a Holanda) conseguimos um gol. Bem, esta é a Itália, brincando e se divertindo, você não deve se preocupar com essas intrigas do antigo regime. Mas ele joga como sabe fazer, deixando para trás até mesmo os clichês usuais. Se ele pudesse fazer isso, também seria uma grande revolução.

Os azuis estão todos de pé ou de joelhos?

Até ao fim não saberia o que fariam os Açores. Ou seja, se eles se ajoelharem antes do pontapé inicial, em sinal de solidariedade ao movimento “Black Lives Matter” contra a discriminação racial. A questão é espinhosa por razões óbvias. Antes do jogo com o País de Gales, cinco açorianos conseguiram, enquanto os restantes permaneceram firmes. O comportamento fora de uma ordem específica gerou muita controvérsia. Tudo ou nada Bonucci disse na última reunião com a imprensa. “Ainda não conversamos sobre isso. Se decidirmos que sim, enviaremos o pedido à UEFA”, explicou o capitão azul. “Somos todos contra o racismo, se todos tiverem o desejo e a ideia de fazer um gesto contra o racismo, a federação dirá à UEFA.” Mancini também é uma possibilidade: “Sou pela liberdade”, disse o treinador azul, casado com a linha do Union e vários jogadores. Em suma, poucas horas após o jogo, a incerteza ainda prevalece. Não é um bom sinal, considerando que, em vez disso, o capitão da Áustria e seus camaradas (“é um sinal para chamar a atenção”) vão se ajoelhar.