Cancelar e F24, esta é a novidade para faturas superiores a 100.000€

Cancele e F 24, saiba quais são os novos limites de compensação e como funcionam quando se tem dívidas, todas as novidades em vigor a partir de 1 de julho.

de 1º de julho de 2024muitos dos quais foram apresentados heresia depois Lei para equilíbrioEste último impede a compensação de benefícios fiscais no caso de dívidas inscritas em cartório. Cargas confiadas ao órgão de arrecadação, caso haja parcelamento, por exemplo, vem pendurado Bloqueio Reparações, mesmo que as parcelas não sejam pagas em dia. As regras dizem respeito às dívidas incluídas em Um quarto de sucateamento Das faturas, neste caso será importante acompanhar as próximas datas de pagamento, pois é determinada a data mais próxima 31 de julho.

Cancelar, todas as novidades de julho

Depois do último Atualizações Desde 1º de julho, a possibilidade de recurso da lei está bloqueada compensação Das isenções fiscais. Caso as dívidas sejam registadas em montante superior a 100.000 euros. Esta categoria inclui valores relativos a cargas confiadas ao órgão arrecadador, impostos estaduais e suas dependências, bem como documentos emitidos pelo órgão arrecadador, em relação a Normas À força. Este é apenas um dos novos aspectos destacados pelo próprio grupo. Isto só se aplica se o prazo de pagamento tiver expirado e não existirem procedimentos de suspensão relacionados com o mesmo.

Parcelado como funciona

Tomemos, por exemplo, um valor igual a 130.000 euros em impostos Penalidades Juros e falta de pagamento de um número de prestações não superior a sete. Não será relevante para efeitos de verificação do limite de 100.000€, neste caso na verdade o plano de pagamento Atrasado A subvenção concedida pelo IRS não caducará, pelo que haverá a possibilidade de continuar a utilizar os créditos fiscais como compensação. Quando o limite é adicionado ou excedido Oito parcelas Não pagar o parcelamento após o vencimento Ele vai se decompor Automaticamente, além de todo o valor cadastrado no cadastro, tudo passará a ser cobrável em uma única solução.

haverá obstáculo No que diz respeito à compensação horizontal de créditos através do F24, o cancelamento da proibição de compensação também deve ser determinado a partir da data em que o valor total das cargas confiadas ao agente de cobrança e acessórios relacionados seja reduzido para um valor inferior ou igual a 100.000 euros. . Isto pode depender da suspensão judicial ou administrativa das cargas confiadas a A renúncia Pela instituição. Como acesso a um parcelamento extinguir dívida ou para pagar valores devidos. De acordo com a lei, o pagamento parcial de tributos estaduais por meio da utilização de compensação Dos créditos relativos ao mesmo.