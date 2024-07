Conformidade automática, novos controles de agências de receita: quem está arriscando – QuiFinanza

Por decisão datada de 15 de julho de 2024, a Agência Fiscal Ele anunciou o início de uma nova fase de verificações. Especificamente, começaram a ser enviadas as primeiras mensagens para notificar os contribuintes do imposto sobre o valor acrescentado sobre quaisquer discrepâncias entre os dados fiscais das faturas eletrónicas e os dados das diárias armazenados eletronicamente e enviados eletronicamente e os constantes da declaração anual do período fiscal de 2021. .

A má notícia é que as cartas têm a função de relatar inconsistências e inconsistências que surgiram após as verificações (expondo assim os destinatários a penalidades, responsabilidades e pagamentos que podem não ser levados em conta). A boa notícia é que isso é normal Cartas de fidelidade, ou seja, avisos indicativos de possíveis anomalias, mas visam sobretudo incentivar o cumprimento automático e simplificar as relações entre o Fisco e os contribuintes. Ou seja, dá a quem o recebe a oportunidade de remediar e resolver a sua situação.

Começam as inspeções: carta do órgão fiscal, o que poderia ser

As cartas enviadas pela agência fiscal foram anunciadas com Poupança 15 de julho de 2024siga as verificações realizadas pela Administração Fiscal italiana para identificar e relatar qualquer Discrepâncias nos dados fiscais das notas fiscais eletrônicas E nas diárias transferidas eletronicamente em comparação com as anunciadas na última declaração anual de imposto sobre valor agregado. Em particular, referem-se aos controles e comunicações relevantes da Ade Para o período fiscal de 2021.

A informação que levaria a anomalias declaradas para o período fiscal de 2021 é a derivada de uma comparação entre:

Dados fiscais para faturas eletrónicas (“Dados da Fatura”) emitida para a venda de bens e prestação de serviços realizada entre pessoas residentes, residentes ou especificadas no território do Estado nos termos do artigo 1º desta Lei. Decreto Legislativo de 5 de agosto de 2015, n. 127 Às administrações públicas nos termos dos n.ºs 209 a 214 do artigo 1.º da lei Lei de 24 de dezembro de 2007 n. 244;

(“Dados da Fatura”) emitida para a venda de bens e prestação de serviços realizada entre pessoas residentes, residentes ou especificadas no território do Estado nos termos do artigo 1º desta Lei. Decreto Legislativo de 5 de agosto de 2015, n. 127 Às administrações públicas nos termos dos n.ºs 209 a 214 do artigo 1.º da lei Lei de 24 de dezembro de 2007 n. 244; Dados de taxas diárias É armazenado eletronicamente e transmitido eletronicamente à Agência Fiscal, de acordo com o Artigo 2 do Decreto Legislativo de 5 de agosto de 2015, n. 127;

É armazenado eletronicamente e transmitido eletronicamente à Agência Fiscal, de acordo com o Artigo 2 do Decreto Legislativo de 5 de agosto de 2015, n. 127; Dados apresentados na declaração anual de IVA.

Que tipo de comunicação a agência de receitas envia?

As comunicações enviadas pela Receita a partir de 15 de julho de 2024 são, na verdade, cartas de conformidade destinadas a permitir aos contribuintes Verifique a veracidade das informações mantidos pelo órgão e fornecer quaisquer elementos ou esclarecimentos adicionais que possam justificar as supostas deficiências.

Portanto, as seguintes informações serão relatadas nessas mensagens:

Dados do contribuinte Que inclui o código tributário, título, título e nome do contribuinte em questão.

Que inclui o código tributário, título, título e nome do contribuinte em questão. Detalhes de comunicação Ou o número de identificação do relatório e o ano fiscal que está sendo verificado

Ou o número de identificação do relatório e o ano fiscal que está sendo verificado Informações sobre impostos, tais como detalhes das operações de IVA transferidas eletronicamente e a distinção entre valores tributáveis ​​e operações de autoliquidação; O volume de operações de imposto sobre valor agregado de vários tipos; Eventuais discrepâncias entre a informação enviada e a declarada na declaração anual de IVA.

Que retornos a Agência de Receitas examina? Quem assume o risco?

Tendo em conta que a Agência Fiscal concentra os seus controlos em Declarações relativas a operações de IVA relativas ao período fiscal de 2021Especialmente no que diz respeito aos dados de faturação eletrónica e aos pagamentos diários, o risco de ficar sujeito a controlos mais rigorosos concentra-se mais nos seguintes temas:

Tópicos sobre imposto sobre valor agregado ou qualquer pessoa registada como sujeito passivo de IVA que tenha realizado operações tributáveis ​​no período de tributação de 2021;

ou qualquer pessoa registada como sujeito passivo de IVA que tenha realizado operações tributáveis ​​no período de tributação de 2021; Trabalhadores em setores de alto risco Como aqueles com maior potencial de evasão fiscal ou irregularidades no processamento de operações de IVA (e.g. comércio a retalho, restauração, setor dos serviços)

Como aqueles com maior potencial de evasão fiscal ou irregularidades no processamento de operações de IVA (e.g. comércio a retalho, restauração, setor dos serviços) Grandes empresas ou com grandes volumes de operações Podem ser seleccionados para exames detalhados devido à importância económica das suas actividades e ao potencial impacto fiscal;

Podem ser seleccionados para exames detalhados devido à importância económica das suas actividades e ao potencial impacto fiscal; Quem teve problemas fiscais no passado ou foi sujeito a controles ou sanções, que poderão estar sujeitos a supervisão adicional no futuro.

Como são realizadas as inspeções da Agência Fiscal?

As inspeções das agências fiscais são conduzidas por um Novo processo detalhado Que utiliza ferramentas de TI avançadas e interações diretas com os contribuintes. Este procedimento envolve principalmente a análise de dados fiscais, através do uso de sSoftware aprimorado e de última geração Que verificam dados de cobrança eletrônica e diárias enviadas eletronicamente. O objetivo é Identifique anomalias, inconsistências ou padrões irregulares Nos dados declarados e informando os operadores dos mesmos.

Com base nas análises realizadas, O contribuinte é então selecionado Que representam possíveis violações para verificação posterior. Esta seleção pode ser feita automaticamente, através da definição de critérios de risco específicos, ou após reporte externo ou amostragem aleatória.

Para casos mais complexos ou graves, a agência fiscal pode partilhar com eles os dados e informações recolhidos Polícia financeira Através de ferramentas de TI. Esta cooperação permite que A verificação cruzada Ação coordenada para garantir o pleno cumprimento da regulamentação fiscal e combater a evasão fiscal.

Uma vez identificados potenciais evasores fiscais, A agência fiscal envia comunicações aos contribuintes interessadoscom detalhes específicos sobre as anomalias encontradas e instruções sobre como responder, prestar esclarecimentos ou corrigir eventuais erros.

O que podem os contribuintes fazer para regularizar a sua situação junto das autoridades fiscais?

Conforme especificado antes Prestação da AdE em 15 de julho de 2024Para regularizar a sua situação junto da Repartição de Finanças, após receção de comunicação da Autoridade Tributária relativa a qualquer anomalia nos dados fiscais, o contribuinte pode:

Verifique as informações acessando sua Caixa Fiscal Diretamente no site da Agência Fiscal, para analisar cuidadosamente o relatório e verificar os detalhes das anomalias reportadas; Compare os dados indicados na conexão Com seus registros fiscais e contábeis para identificar eventuais erros ou omissões; Forneça itens adicionais Se forem identificadas discrepâncias, fornecer ao órgão fiscal quaisquer elementos, factos e circunstâncias anteriormente desconhecidos que possam explicar as anomalias encontradas; Avance em arrependimento ativo Quaisquer erros ou omissões serão corrigidos imediatamente. Neste caso, o contribuinte admite que há um erro e regulariza a sua situação fiscal pagando os impostos devidos, mas com multas reduzidas face às que teria pago em caso de correção tardia.

O contribuinte pode Trabalhe também através de intermediários Responsável por enviar devoluções ou solicitar informações e reportar à Agência Fiscal quaisquer itens, fatos e circunstâncias de seu conhecimento