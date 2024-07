Por que o Bank of America gosta das ações da Micron do Investing.com

Os analistas do Bank of America continuam a assumir uma posição positiva em relação à Micron Technology (MU), citando um potencial de crescimento significativo na inteligência artificial e numa indústria que tem mostrado melhorias sustentadas.

Após reuniões em Boston e Nova York com o CFO da Micron, Mark Murphy, o vice-presidente da empresa, Satya Kumar, e o diretor de relações com investidores, Sameer Patodia, o Bank of America reiterou sua recomendação de comprar ações da Micron e estabeleceu um preço-alvo de US$ 170 para as ações da empresa.

As principais observações do banco nas discussões destacam a estabilidade de preços, o controle da oferta e uma mudança no foco do produto em direção à inteligência artificial e soluções de armazenamento de dados empresariais.

Os analistas observam que a Micron espera aumentar sua participação no mercado de memória de alta largura de banda (HBM) para entre 20% e 25% até o ano civil de 2025, em um mercado endereçável total (TAM) que pode exceder US$ 20 bilhões. Este é um aumento significativo de uma quota de mercado inferior a 10% num total total de 14 mil milhões de dólares esperados para 2024. Além disso, o Bank of America informou que a Micron já vendeu toda a sua produção a preços fixos até ao final do ano seguinte. . Demonstrando forte demanda e previsões de vendas confiáveis.

“O uso de inteligência artificial em telemóveis e computadores pessoais é apenas o começo e poderá tornar-se uma fonte adicional de crescimento nos próximos anos”, afirmam os analistas do Bank of America.

Os analistas apontam a tecnologia de ponta da Micron, que proporciona uma melhoria de desempenho de 30% em relação aos pares da indústria da HBM, e a forte posição financeira como principais vantagens competitivas. O banco observa que a complexidade da fabricação de memória AI, que requer três vezes mais chips de silício para produzir a mesma quantidade de dados armazenados que a memória dinâmica de acesso aleatório (DRAM) padrão, fortalece a posição da Micron no mercado.

O foco da Micron na HBM também provavelmente reduzirá a disponibilidade de DRAM padrão, levando a melhores preços para todos os produtos DRAM. O Bank of America observa que a Micron também espera um aumento constante em suas margens brutas à medida que muda seu mix de produtos para itens de margens mais altas, como HBM, módulos de memória dupla em linha (DIMMs) de alta capacidade, taxa de dados dupla de baixa potência (LPDDR ) memórias e unidades de estado sólido (SSD) empresariais.

O Bank of America reconhece que a Micron está a planear cenários conservadores, que incluem a possibilidade de concorrentes como a Samsung melhorarem a sua eficiência de produção para a HBM. Contudo, qualquer atraso na melhoria dos produtos dos concorrentes poderá beneficiar a Micron.

Em resumo, o Bank of America mantém a sua visão positiva sobre a Micron, destacando o amplo envolvimento da empresa na inteligência artificial e na gestão estratégica de fornecimentos como elementos que podem levar a um crescimento significativo e a melhores resultados financeiros.

Este artigo foi criado e traduzido com a ajuda de inteligência artificial e revisado por um editor. Para mais informações, consulte nossos termos e condições.