A indústria continua fraca, os serviços estão a abrandar e as exportações não estão a arrancar

Crescimento lento. No segundo trimestre de 2024, os serviços abrandaram à medida que continuaram a crescer, enquanto a indústria continuou a diminuir (apesar de uma recuperação em maio). Bons sinais de consumo. Os investimentos e as exportações estão firmes, mas não se movimentam. A tímida redução das taxas de juro para famílias e empresas por parte do BCE ainda não se viu. A manutenção de uma inflação elevada na zona euro e nos EUA está a abrandar a descida das taxas de juro. O preço do petróleo sobe.



A inflação na zona euro continua elevada. Em Itália, a inflação foi baixa e estável (+0,8% em termos homólogos em Junho), com os preços subjacentes a caírem abaixo do limiar do BCE pela primeira vez (+1,9%). Mas na área do euro, a inflação global foi elevada, caindo apenas um décimo para +2,5% (de +2,6% em Maio) e a inflação subjacente permaneceu estável em +2,9%. Assim, a diferença entre a Zona Euro e a Itália na dinâmica fundamental dos preços aumentou até um ponto: isto estabelece um preço real mais elevado no nosso país. A inflação é mais elevada nos EUA: +3,3% anualmente em maio.

Queda lenta nas taxas de juros, mercados calmos. Os mercados esperam que o primeiro corte nas taxas do Fed ocorra apenas em setembro (em -0,25%, de 5,50%). Mesmo para o BCE, que já avançou (para 4,25%), um segundo corte só é esperado depois do verão. A taxa de câmbio dólar/euro estabilizou-se em 1,08. As taxas de juro soberanas da zona euro subiram cerca de 0,2 pontos em 1 de julho, após as eleições em França, mas caíram na semana seguinte e os spreads registaram uma ligeira variação (BTP-Bund +138 pontos). Os mercados bolsistas europeus não apresentaram choques no mês passado, mas estão fracos (Londres -0,5%, Milão -1,4%), enquanto o mercado bolsista dos EUA está a crescer (+4,0%).

Flutuações no preço da energia. Em Julho, o preço do petróleo volta a subir para uma média de 88 dólares por barril (82 dólares em Junho); Enquanto o preço do gás manteve-se estável em 33 euros/MWh (de 34). A dinâmica se inverteu em relação a junho, mas ambos os preços estão elevados. O impacto na dinâmica dos preços no consumidor será favorável (não muito) para a electricidade e o gás para as empresas familiares, e crescente para os combustíveis para transportes.

Os serviços estão desacelerando. Após uma recuperação nas vendas do ISTAT em abril, a RTT Services (CSC-TeamSystem) relatou um declínio no setor em maio. Em Junho, o IGC continuou a descer (53,7 de 54,2), embora permanecendo em território expansionista, enquanto a confiança empresarial diminuiu continuamente de Abril a Junho. Portanto, os serviços podem ter desacelerado no segundo trimestre (após +0,3% no primeiro trimestre).

Indústria fraca. O volume de negócios industrial recuperou em abril (+0,8% em volume), mas a RTT espera uma ligeira descida em maio (-0,4%). A produção, após 4 meses de queda, aumentou apenas +0,5% em maio: -1,0% foi obtido no segundo mês. As perspetivas são fracas: em junho, o PMI do HCOB manteve-se quase estagnado em valores recessivos (45,7 de 45,6), a confiança empresarial continua a flutuar em níveis baixos e o inquérito CSC às grandes empresas mostra riscos acrescidos de deterioração nas estimativas de produção.

consumoI: O cenário apropriado. A propensão a poupar aumentou, mais do que o esperado, para 9,5% em 1º de 2024 (de 6,9%) porque o consumo das famílias (+0,3%) cresceu muito menos do que o rendimento real (+3,3%): a poupança agora parece “normal” ( 8,2% da média pré-Covid) Espera-se que os gastos das famílias cresçam tanto ou mais do que a renda (também impulsionados pelo crescimento do emprego), também graças à queda lenta do custo do crédito e ao aumento da confiança das famílias em junho de 2019. O segundo mês consecutivo .

As perspectivas de exportação ainda não são boas. As exportações italianas de bens aumentaram em abril (+2,1% a preços constantes), mas caíram nos mercados fora da UE em maio (-2,3% em termos de valor). Dinâmica semelhante para as exportações alemãs. As vendas italianas na Alemanha começaram a expandir novamente um ano depois, enquanto as vendas nos Estados Unidos permaneceram estáveis ​​e ainda estão em declínio na China. Perspectiva negativa para o verão, de acordo com as encomendas industriais estrangeiras de junho (ISTAT e HCOB PMI); Os indicadores qualitativos do comércio global também são fracos.

A zona euro é frágil. Em maio, a produção industrial na Alemanha e em França registou uma queda acentuada, respetivamente -2,5% e -2,1%, depois de ter recuperado em abril (+0,1% e +0,6%), enquanto o crescimento espanhol permaneceu fraco (+0,4% face a +0,4%). ) ). 0,2%). Em junho, houve uma ligeira deterioração na confiança na região (ISE para 96,4 de 96,6) e nas expectativas sobre o mercado de trabalho (IEE para 100,4 de 101,2), ambas bem abaixo do nível médio para 2023.

EUA: Bom PIB e empregos. A Fed confirmou as suas previsões de PIB de +2,1% em 2024 e +2,0% em 2025. A produção industrial em maio ficou acima das expectativas (+0,7%), com aumento em 2025. Trimestre positivo (+0,6%), mas indicadores em junho foram em sua maioria fracos: o PMI é expansionista (51,6 de 51,3), mas o ISM permanece em baixa (estável em 48,5) e o Índice de Chicago (47,4 de 35,4). O emprego líquido cresceu significativamente (206 mil unidades), assim como o rendimento médio por hora (+0,3%).

A China está correndo. A indústria transformadora chinesa continua a aumentar, acelerando pelo oitavo mês consecutivo, para os níveis mais elevados desde 2021. É impulsionada por novas encomendas, mesmo que o aumento da concorrência observado pelas empresas torne as perspectivas menos animadoras. As perspectivas económicas continuam positivas, graças ao novo plano de resgate imobiliário lançado pelo governo. Mas as tarifas impostas pela União Europeia (até 37,6% sobre os carros eléctricos chineses) poderão abrandar as exportações do país nos próximos meses.





Investimentos: Máquinas e edifícios irão apoiá-lo.

A Itália é melhor que a Europa. Os investimentos totais em Itália também registaram um bom crescimento no primeiro trimestre de 2024 (+0,5%), continuando a expansão dos últimos anos. A comparação com as tendências noutros países europeus mostra que os investimentos cresceram em Itália no início de 2024, mas não na média da zona euro (-1,5%, com +1,2% na Alemanha, mas -0,4% em França). Em Itália, cresceu geralmente muito mais do que os valores pré-Covid: +30,7% cumulativamente desde 4 de 2019, em comparação com +1,8% em França e até -3,9% na Alemanha e -2,2% em Espanha, onde os investimentos, portanto, permanecem inferiores aos valores pré-pandemia. Em comparação com a média da Zona Euro, a Itália cresceu 35,6% nestes quatro anos.

Perspectivas incertas. De acordo com o inquérito do Banco de Itália, as condições de investimento no segundo trimestre continuam a melhorar, embora permaneçam negativas (o saldo é de -6,5, para todos os setores, contra um mínimo de -31,1 no terceiro de 2023). As empresas veem um aumento nos gastos de investimento no segundo semestre de 2024 (o saldo é +17,8, de +11,6). No entanto, as encomendas de empresas do setor de bens de capital estão diminuindo gradativamente (o saldo em junho era de -20), o que é um indicador da fraca demanda por máquinas e equipamentos, tanto interna quanto externamente. Portanto, os próximos trimestres deverão apresentar desaceleração nos investimentos.

Empresas, mas não só. É importante sublinhar que mais de metade dos investimentos fixos são realizados por empresas privadas (57,9% em 2023 em Itália, dados contabilísticos nacionais), mas não todos. Grande parte é feita pelas famílias (27,0%) e consiste principalmente em investimentos em residências. O restante provém do setor público (15,1%), maioritariamente em edifícios não residenciais. Diferentes partes do investimento fixo total respondem, portanto, a diferentes lógicas e determinantes, dependendo do sector que as cria. É, portanto, útil estudar as trajetórias dos componentes individuais dos investimentos em Itália.

Construções: tendências opostas. O investimento em habitação contribuiu principalmente (+17,3%) para a expansão global em 2019-2024, representando mais de metade. Voltou a crescer no primeiro trimestre de 2024 (+1,5%). No entanto, após anos de expansão contínua (através de fortes incentivos), espera-se que desacelere no curto prazo, talvez a partir do recém-terminado segundo trimestre, e ainda mais no segundo semestre de 2024, devido à remoção destes incentivos. . Por outro lado, os edifícios não residenciais contribuíram apenas com +3,8% para o crescimento nos últimos anos, mas estão agora a aumentar significativamente (+2,2% no primeiro trimestre de 2024). A sua tendência positiva deverá continuar também no futuro, graças ao impulso positivo exercido pelos recursos do PNRR. Isto deverá compensar parcialmente o declínio esperado no investimento em habitação, pelo que se espera que o investimento global em construção apresente apenas um ligeiro declínio durante 2024.

Frear e esperar a máquina reiniciar. No primeiro trimestre de 2024, os investimentos em máquinas e equipamentos diminuíram significativamente em Itália (-1,5%), após uma dinâmica já fraca no segundo semestre de 2023 (-0,6% no terceiro semestre, +0,1% no quarto trimestre). . Isto deve-se à espera pela implementação do plano “Transição 5.0”, cujo atraso atrasa as decisões das empresas sobre novos investimentos. Mas essa parada deve ser seguida de um novo relançamento do plano. A recente desaceleração (-2,0% face ao terceiro trimestre de 2023) mitigou o diferencial positivo que se acumulou em Itália face à Zona Euro, que, no entanto, permanece significativo (+13,8%; com +20,3% na Alemanha, +15,8% em França, +23,5% % na Espanha).

A I&D está a crescer, não como em França. As despesas com investimentos em I&D no primeiro trimestre de 2024 continuaram a crescer (+0,6%), após o forte aumento observado no final de 2023 (+2,5%). Por outro lado, esta componente apresentou uma excelente recuperação global face ao período pré-Covid (+15,8%). E também a segunda maior diferença acumulada, neste período, em comparação com a média da Zona Euro (+41,5%), ainda que a diferença seja menor em comparação com os grandes países europeus individuais: +20,5% na Alemanha, +9,5% em Espanha. . O sinal é inverso em comparação com França (-2,8%): um maior dinamismo nos Alpes poderia depender de melhores condições contextuais, em particular de créditos fiscais mais elevados para I&D.