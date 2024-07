Ferragni afunda, mas Balocco obtém lucros recordes

A moeda sempre tem duas faces e no caso da Balocco-Ferragni há uma marca que se alegra e outra que não consegue deter a crise. Ao cair Chiara Ferragni Balocco continua inabalável (fala-se em fechar a loja de Milão e vários escritórios), e Balocco alcançou o seu melhor balanço de sempre comútil Mais que dobrou para 17 milhões. Estas questões podem voltar à tona com o orçamento de 2024 – o orçamento que se segue ao Pandoro Gate – mas entretanto a empresa de confeitaria sediada em Cuneo está a celebrar.

Oficialmente, os documentos das demonstrações financeiras de 2023 ainda não foram arquivados, no entanto correio Você espera issoEmpresa Palocó Ele alcançou o melhor resultado da história do grupo.”Fechando o balanço com um lucro de 16.888.671€ quando no passado nunca tinha ultrapassado um resultado positivo de 9 milhões de€Além deste, existem outros dados conhecidos sobre receitas: “254 milhões, um aumento de 25%Segundo especialistas, a confeitaria foi afetada positivamente pela influência de Ferragni no período anterior ao surto da Porta Pandoro, ou seja, o período da Liquidação de Natal Pink Pandoro que ocorreu em 2022.

Antecedentes do acordo entre Ferragni e D’Amato

Se Palocco estiver feliz economicamente, Alessandra Palocco (Presidente e CEO da Palocco Spa), Chiara Ferragni e Fabio Maria D’Amato ainda estão sob investigação por cumplicidade em fraude agravada na investigação conduzida pelo Ministério Público de Milão. pandoro palocco natal rosa. Neste caso os juízes determinarão responsável Os três suspeitos, mas entretanto surge uma história por trás do fim da relação profissional entre o influenciador e o seu braço direito. Por trás da despedida oficial entre D’Amato e Ferragni estará um acordo para exonerar o principal diretor técnico de qualquer responsabilidade associada a Fundação Ferragni E as operações relacionadas à nova cobertura que Ferragni comprou na City Life, casa onde hoje mora com os dois filhos, Leon e Vittoria.

A empresa é proprietária diretanele E em maio, quando a relação profissional entre D’Amato e o influenciador foi oficialmente rompida e Marina Di Guardo assumiu o lugar de diretora, uma carta de agradecimento pela atividade desenvolvida e o acordo celebrado nos documentos da Fundação Ferragni: “Os procedimentos estão integralmente aprovados, com particular referência ao contrato de venda estipulado com o spa CityLife (…





Bem como qualquer outro contrato celebrado com a finalidade de mobiliar o apartamento abrangido pelo referido documento de venda, cujos detalhes sejam do conhecimento de ambas as partes.”. O capítulo final da despedida, que ainda traz consigo muitas consequências.