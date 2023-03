O status da Itália e as seleções mais fortes – Chivasso Ogi

Em 23 de março de 2023, as eliminatórias para o Campeonato Europeu foram retomadas e a Itália venceu a Inglaterra, uma impressionante revanche da final da Euro 2020 em que os azzurri foram vitoriosos. Entretanto, o treinador Mancini, para resolver os problemas do praticamente inexistente setor de ataque, contou com os pés do argentino Retigui, anteriormente convocado para a seleção nacional.

Esse será o primeiro problema a ser resolvido e depois do jogo com os ingleses a situação vai piorando, as equipes já estão prontas Malta – Itália balança nas eliminatórias para a Euro 2024 .

Os Azzurri encontram-se numa situação estatisticamente paradoxal, primeiro falharam nas eliminatórias do Mundial 2018 na Rússia, depois quebraram a invencibilidade da seleção nacional ao chegar a 37 jogos úteis sem derrotas, até vencerem o Euro 2020, e assim fizeram um jogo tóxico. Também contou com um fracasso na final da Copa do Mundo do Catar 2022 contra a Macedônia do Norte, equipe do Grupo C das eliminatórias para o Campeonato Europeu.

Moral da história estatística: vai ser divertido. Enquanto ainda não se sabe se os azzurri irão para a Eurocopa como favoritos ou azarões, salvo a possibilidade de não se classificar na frente, o que seria uma pílula muito amarga, o futebol azzurri está em um estado de incoerência estatística onde tudo pode acontecer. . Este é um problema a ser resolvido, mas ao mesmo tempo uma grande oportunidade.

São muitas as equipas que oferecem um plantel ao mais alto nível com muitos jogadores a disputar os torneios mais importantes a nível internacional, Apostas online nas seleções favoritas para vencer o Euro 2024 Isso indica claramente que França e Portugal ainda são os favoritos absolutos, mas Croácia e Holanda também podem surpreender quando passarem da fase de grupos do torneio.

A França oferece vários ex-campeões mundiais que chegaram à final no Catar, tudo orquestrado por um mestre do futebol como Deschamps, que venceu Copas do Mundo como jogador e como técnico, apenas para vencer o futebol europeu. Forte motivação para subir ao teto de 2024 euros.

Portugal já não é colaborador do CR7, mas tem nos seus clubes vários jogadores na crista da onda a nível internacional: João Mário, João Félix, Bruno Fernandes, Leo, Ramos, André Silva e Bernardo Silva. Tudo isto são boas razões para pensar na seleção portuguesa como favorita nos Europeus.

A Croácia, para além de possuir jogadores altamente qualificados, conseguiu alcançar o segundo e terceiro lugares nas duas últimas edições do Mundial, o que é um sinal positivo que torna esta seleção preparada táctica e mentalmente para enfrentar este tipo de competição.

Concluindo, a Holanda também pode se tornar campeã da Euro 2024, teve um bom desempenho na Liga das Nações da UEFA e tem todos os jogadores certos para deixar sua marca e vencer o segundo Campeonato Europeu de sua história.