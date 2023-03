Dispositivos de vampiro, sugando dinheiro de seus bolsos: desligá-los não é suficiente

Como bem sabemos, a energia cara está se espalhando não apenas na Itália, mas em toda a União Européia. Os problemas começaram a ser apurados há cerca de um ano, quando eclodiram os primeiros conflitos na Ucrânia, que trouxeram consigo muitas consequências ao nível da economia e da energia.

Em particular, notamos o aumento temerário dos preços de alimentos básicos, como o óleo de amendoim, que posteriormente se refletiu na inflação geral do setor de alimentos. Soma-se a isso o aumento indiscriminado do custo da energia em geral, seja do gás metano, seja da eletricidade.

Foi precisamente este acontecimento, neste caso, que obrigou as principais empresas fornecedoras de energia (como a Enel Energia, para o território italiano) a aumentarem as suas relativas contas de energia, causando grande descontentamento por parte dos cidadãos europeus.

Foi assim que os governos dos principais países europeus tomaram medidas imediatas contra esta energia cara, de forma a ajudar sobretudo os segmentos mais carenciados da população. No que diz respeito ao Governo italiano, por exemplo, mencionamos o Decreto Aiuti-Bis e o Decreto Aiuti-Ter, que introduziram, entre outras coisas, um bónus de energia de 150 euros, que pode ser deduzido diretamente do custo dos itens da fatura , para além de todas as isenções e deduções fiscais previstas para a instalação do sistema de energia fotovoltaica, bem como incentivos à aquisição de electrodomésticos de nova geração.

Embora essa ajuda tenha sido muito importante para os cidadãos italianos, muitas famílias ainda correm o risco de cair na linha da pobreza, obrigando-as a arcar com o peso de contas tão altas.

Dicas úteis

Assim, hoje apresentamos-lhe algumas dicas para reduzir o consumo de eletricidade, e assim poupar grandes somas de dinheiro no final do mês.

Em especial, vamos nos concentrar nos eletrodomésticos, que são sem dúvida os eletrodomésticos mais utilizados no ambiente doméstico, principalmente nos dias de hoje. No entanto, existem alguns electrodomésticos que chegam a consumir muita energia mesmo quando estão desligados: é o caso, por exemplo, do forno eléctrico, assim como de todos os outros electrodomésticos dos dias de hoje equipados com visor de cristais líquidos, que acende mesmo com o aparelho desligado.

Recomendamos, portanto, desligar a alimentação de aparelhos como forno de micro-ondas e similares, pois mesmo essas telas podem acarretar gasto de energia, o que deve ser evitado nos tempos atuais.