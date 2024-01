“Primeiro há uma equipe, depois há uma empresa”

Em 2 de janeiro, em uma palestra intitulada “Quebrando a Empresa e Melhorando a Estabilidade” durante a Reunião Anual de Execução de Negócios da Suning.com de 2024, o Presidente do Grupo Zhang Jindong Ele fez um discurso pedindo a todos os funcionários que aprofundassem suas habilidades profissionais de varejo, melhorassem a experiência do usuário e remodelassem de forma abrangente a reputação do usuário.

Com base neste objetivo principal, a Suning.com construirá três plataformas de capacidade e duas plataformas operacionais para transformar profundamente a gestão organizacional e os mecanismos operacionais. A reforma regulamentar visa regressar de forma abrangente ao núcleo do retalho. “A transformação do sistema de gestão estratégica da sede visa responder rapidamente ao mercado, fornecer aos usuários produtos mais convenientes e experiências de consumo mais marcantes e remodelar a mentalidade e a reputação da marca”, disse Suning.com.

No nível de negócios específico, Zhang Jindong pediu à Suning.com que acelerasse o desenvolvimento de seus três principais negócios em 2024. A primeira é focar no cultivo aprofundado e na expansão detalhada do mercado off-line e insistir na abertura de grandes e bons -mercados de qualidade. “Em 2024, devemos nos concentrar na construção de uma rede de lojas emblemáticas de destaque com influência regional, representando o mais alto nível de experiência em cada cidade e proporcionando aos usuários cenários de compras ricos, produtos integrados e uma experiência de consumo de eletrodomésticos 3C mais profissional.” A segunda é continuar a aprofundar o desenvolvimento dos mercados de nível inferior, acelerando a estrutura de mercado das províncias e cidades, e a nuvem de retalho acelerará a sua entrada em mercados urbanos vazios, integrando áreas urbanas, rurais e múltiplas. O caminho é acelerar o aumento da cobertura do mercado e formar uma rede de lojas 3D para maximizar a abertura e a conexão com as principais capacidades de varejo da Suning.com. Mais de 3.000 novas lojas serão abertas ao longo do ano.

Para promover mudanças regulatórias e mudanças nos mecanismos operacionais, Zhang Jindong enfatizou que irá acelerar o processo geral de digitalização e aumentar o investimento em tecnologia de IA: “Devemos garantir o investimento contínuo em tecnologia, na maior medida possível, em todos os momentos. Devemos dar confiança aos jovens que “Mais motivados, têm mais ideias, ousam assumir mais responsabilidades e carregar conhecimento”. Em relação à construção de talentos, Zhang Jindong pediu a aceleração da promoção de quadros mais jovens e mais profissionais e a melhoria da eficácia de combate da equipe. Em 2023, Suning.com terá 32 gerentes gerais da geração pós-1985 e superiores, e um grupo de pessoas da geração pós-1990 e pós-1995 crescerá até o nível de gestão. Em 2024, a Suning.com continuará a intensificar a preparação e formação de 1.200 estagiários de gestão.

“Primeiro há uma equipe, depois há uma empresa.” Zhang Jindong destacou especialmente a importância da equipa, sublinhando que a Suning, que está na luta, não permite que ninguém minta, devendo promover o novo ciclo de desenvolvimento através do empreendedorismo para todos os colaboradores. “Devemos continuar a melhorar as capacidades de adaptação e o impulso de crescimento da empresa e esforçar-nos para alcançar um avanço para a indústria e a sociedade em 2024”, concluiu o presidente.

Compre produtos oficiais da Bean aqui!