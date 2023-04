A Europa vira a página. A nova carta de estabilidade que não satisfaz a todos

Após meses de discussões, a Comissão Europeia anunciou a proposta de alteração das antigas regras, que estão atualmente em espera. Ajuste mínimo da dívida de 0,5% do PIB e planos de recuperação sob medida. A Alemanha já está resmungando. Comentário do ex-ministro Giovanni Tria

levou Encurtando Grécia, com o drama social associado, a quase explosão da dívida italiana (era 2011), mais algumas crises financeiras, Espanha e Portugal, para citar alguns. Depois, dois anos e meio depois da pandemia e do súbito aumento do custo de vida, como não víamos há algum tempo. Mas no final, a Europa conseguiu. Ou melhor, seu governo, aquela comissão que espera chegar a um acordo político entre os países sobre o novo pacto de estabilidade.

Bruxelas vem trabalhando em regras orçamentárias há meses para testar um mundo novo e mais rápido, onde o investimento é mais importante do que a aritmética. Agora a proposta está sobre a mesa e para a concretizar, falta muito tempo até 2024. Para esta data, aliás, prevê-se que volte a funcionar o antigo pacto, impregnado de austeridade, descendente direto do Maastricht Tratado. Tudo isto dito é, no fundo, a tentativa de união que o Comissário Económico articulou, Paulo Gentilonié tornar as regras mais credíveis e eficazes, e aliar a necessária consolidação das finanças públicas ao necessário apoio ao investimento.

Um novo pacto para uma nova Europa

Com efeito, a Comissão Europeia propôs um novo regulamento, que será acompanhado pela revisão de outros dois textos legislativos. Bruxelas reconheceu que uma abordagem de tamanho único não funcionou até agora. Assim, cada país será obrigado a preparar um plano de recuperação da dívida com base na despesa pública líquida, que nas intenções do executivo da UE deverá tornar-se a nova referência para monitorizar os orçamentos nacionais. Daí a primeira diferença: não é mais preenchido com medidas iguais para todos, mas é medido de acordo com o volume de gastos de cada país membro individualmente.

No que diz respeito à dívida, os planos nacionais, que têm um prazo de quatro anos prorrogável para sete anos, devem garantir a redução da mesma dívida pública durante, pelo menos, dez anos, sem necessidade de novas medidas de consolidação. Um procedimento de dívida excessiva será iniciado se o país não cumprir a trajetória esperada de gastos públicos líquidos.

No entanto, nada restará, nem mesmo uma migalha de Maastricht. Os valores históricos de referência de 3% e 60% do PIB permanecerão inalterados. Ao final do período do plano, a relação dívida/PIB deve ser menor do que no início do período e deve ser implementado um ajuste fiscal de no mínimo 0,5% do PIB ao ano para que o défice mantém-se acima dos 3% do PIB. Isso é apenas para dar sop para a Alemanha.

dor abdominal alemã

Sim, Alemanha. Christian LindnerO ministro das Finanças, com tentações fáceis ao molho de austeridade, está descontente. As propostas da Comissão Européia ainda não atendem às demandas do governo federal. Lindner sublinhou que a Alemanha não aceitará propostas de reforma que enfraqueçam o Pacto de Estabilidade e Crescimento na União Europeia, “sublinhando que a proposta da Comissão será em todo o caso” a base para futuras negociações, nas quais a Alemanha será construtiva”.

Alert Trea, Giorgetti (meio) sorriso

Em vez disso, aqueles que não estão sobrecarregados são os únicos John TriaO ex-ministro da Economia, que Formiche.net (Aqui está uma entrevista recente com ele, diretamente na Carta), ele disse. “Dado que não está claro se os pontos sobre os quais as críticas incidiram realmente mudaram substancialmente, tudo isso não é diferente do que afirmava a proposta da Comissão para a qual foi aberta a discussão entre os países da UE. os detalhes, há que esperar os detalhes. Nessas prévias, nada é dito sobre os detalhes, que não são tais detalhes, sobre os quais incidiram as críticas à proposta original.”

Depois, há aqueles que sorriem, mas apenas no meio do caminho. como o Ministro da Economia, Giancarlo Giorgetti. “Tomamos nota da proposta da Comissão para um novo Pacto de Estabilidade. É definitivamente um passo em frente”, explicou o Relatório Número Um do Fórum. Mas há um pouco de amargura na boca. “Solicitamos veementemente que as despesas de investimento, incluindo as do Pnrr digital e do Green Deal, sejam excluídas do cálculo das despesas-alvo em relação às quais a conformidade com os padrões é medida. Observamos que esse não é o caso. Como quaisquer despesas de investimento relacionadas e gerar dívida para o novo acordo devem ser avaliados com cautela, portanto, deve-se dar preferência apenas a gastos que realmente produzam impacto positivo significativo no PIB.”

acordo desejado (político)

Agora, a tão esperada reforma da governação económica europeia não terminará na mesa de trabalho organizada do Conselho Ecofin informal na sexta-feira 28 e sábado 29, realizada pela presidência suplente sueca em Estocolmo. Espera-se que seja objecto de discussões entre os ministros da Economia à margem da reunião e durante o jantar da noite do primeiro dia. “O tempo é curto para absorver as propostas”, explicou um responsável europeu, explicando porque, apesar de ser um conselho informal, não tem sido objecto de um debate estruturado. As novas regras terão de ser aprovadas até ao final do ano e antes do fim da cláusula de salvaguarda que suspendeu as regras da Carta desde o início da pandemia até ao final de 2023.