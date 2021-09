Voo espacial suborbital para três italianos conduzirem pesquisas: uma primeira na Europa. Mas a parada dos EUA na Virgin Galactic pode desacelerar os tempos

O conhecimento do espaço sempre foi um dos sonhos do homem. e aItália O protagonista estará na descoberta dos segredos do céu: três italianos se preparam para enfrentá-los 12 experiências em um voo semi-orbital. A missão – a primeira na Europa – nasceu da cooperação entre Força Aérea e Conselho Nacional de PesquisaSerá hospedado no voo Unidade 23 subordinar nave 2 No plano espacial Virgo Galaxy Até agora usado apenas para fins de turismo espacial. No entanto, há um ponto de interrogação sobre a missão porque algumas horas após o anúncio italiano, as autoridades federais dos EUA disseram que não permitiriam que a Virgin Galactic voasse, enquanto se aguarda uma investigação sobre Acidente aéreo em julho.

de acordo com Administração da Aviação FederalA mídia norte-americana informou que o voo da Virgin Galactic em julho desviou-se da rota esperada e as autoridades pretendem explicar o motivo. Assim, os tempos das missões italianas podem ser prolongados, programado para ocorrer até agora no final de setembro, é o primeiro do tipo com experimentos realizados a bordo de um avião espacial da Virgin Galactic, bem como o primeiro por uma tripulação europeia.

equipe técnica Virtude 1 (Pesquisa suborbital italiana e vôo de tecnologia) sendo treinado pelo Coronel Walter Villady, no comando, pelo tenente-coronel Angelo Landolfi, Especialista em Medicina Aeroespacial pela Força Aérea Italiana e pelo Engenheiro Pantaleone Carlucci, do CNR, com experiência em pesquisa a bordo de plataformas aéreas. Um traje inteligente cravejado de sensores, leve, mas capaz de resistir ao mau tempo, e neurônios cobaias tornam-se muito especiais e formam espuma de memória. Parecem imagens de um romance de ficção científica, mas serão alguns dos itens no centro das pesquisas da expedição italiana.

“É o primeiro passo no caminho do crescimento”, disse o Chefe do Estado-Maior da Força Aérea Italiana, General da Força Aérea. Alberto Russo, na apresentação da missão com o Presidente da Comissão de Reconciliação Nacional Maria chiara carosa. Um dos objetivos seria “explorar, também para fins comerciais, veículos de altitudes muito elevadas que possam garantir 1,5 minério Para ligações que agora exigem pelo menos dez ”, acrescentou, referindo-se também ao primeiro esboço O espaçoporto italiano no sítio de Grottaglie (Taranto). Logotipo da missão em homenagem aos Estados Unidos, os pioneiros no espaço, 60 anos após o primeiro voo suborbital da cápsula americana Mercúrio. “É uma nova etapa do espaço, que abre novas oportunidades para a economia espacial”, afirmou. vagão de trem. “Eu também teria saído imediatamente”, brincou.

A data de lançamento mais antiga pode ser 25 de setembro. A partir daí, são esperadas três semanas úteis, mas como sempre, a janela de tempo é definida para diminuir à medida que a data de lançamento se aproxima, explicou Velade. O vôo partirá de porto espacial america, o primeiro espaçoporto comercialmente operacional do mundo, localizado em Novo México (EUA). A duração total será de cerca de 4 horas. Mas o período de imponderabilidade – necessário para os experimentos – estará prestes a acontecer apenas 3 minutos. O avião espacial atingirá uma altitude de cerca de 90 quilômetros e pousará em seu ponto de partida.

Veladi disse novamente: “É uma grande honra ter uma missão como esta. É uma nova frente que enfrentamos como equipe. Serei o líder da expedição e é uma grande honra para mim.” Landolfi, que esteve na missão Eneide de Roberto Vittori entre os médicos a bordo, “tem o prazer de receber atenção médica em várias áreas: ajudou-me a aproveitar ao máximo esta oportunidade”. Para Carlucci, a missão Virtute-1 é um “sonho tornado realidade”