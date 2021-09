É assim que a economia italiana se recupera

O que os dados econômicos mostram sobre o PIB e o emprego? Análise de Gianfranco Polillo

o Acontecendo todos os dias Final Certificado Istat. O bom momento que atravessa a economia italiana também não é agradável desta vez. O comentário foi menos ácido do que há algumas semanas: quando os mesmos números foram apontados, embora temporários, o crescimento do PIB no segundo trimestre do ano, equivalente a 2,7 por cento. Em seguida, surgiu a desculpa de que esse bom resultado nada mais era do que uma ligeira recuperação em comparação com o declínio acentuado dos meses anteriores. Hoje o árbitro está mais cauteloso, mas sem o mínimo entusiasmo.

“O número da tendência – é a legenda da legenda – é o maior número já registrado desde o início da atual série histórica, em 1995: afinal, a Itália é o país europeu que mais perdeu no ano passado.” Como os números são inegáveis, convém ressaltar que a Itália, no segundo trimestre de 2020, sofreu uma queda significativa. No entanto, isso não aconteceu na França, onde a recuperação foi mais forte: + 18,7%. em comparação com 17 por cento dos italianos. Mas se for de tendência (ano após ano) para tendência econômica (trimestre após trimestre), as reservas de Verdade Desvanece-se como neve ao sol.

Mas esta posição é compreensível. Eles estão com raiva do grande usurpador. Mario Draghi que assumiu como o melhor primeiro-ministro da Itália, começando com De Gasperi e em diante. Especialmente com um autor pesticida assassino, devidamente documentado no Livro Amarelo de Marco Travalho, que corresponde ao nome de Matteo Renzi. Aquela queda foi um pano vermelho agitado na frente de um touro furioso. Choque profundo demais para mudar a percepção da realidade. O que, para um jornal, não é exatamente o caminho para o Prêmio Pulitzer.

Pecado! Porque depois de tantos trimestres negativos, desta vez a Itália pode se erguer. Depois de se desfazer da velha camisa preta, conquistou o primeiro lugar nos principais rankings mundiais. No primeiro trimestre, de acordo com a comparação da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, as coisas não correram bem. A taxa de crescimento do PIB foi modesta de 0,3%. Enquanto a maioria dos outros países estavam em território negativo. A Alemanha, por exemplo, sofreu uma queda de 2%, o número francês ficou estável e a Espanha caiu 0,4%. Em comparação com a média do G7 de 0,4%, a Itália – um dos poucos países europeus – ficou um pouco atrás.

A situação melhorou significativamente no segundo trimestre. Com a Itália crescendo, conforme mencionado por 2,7 por cento, ainda que seja ultrapassada por Espanha, Holanda, Áustria, Reino Unido e Portugal. O que, no entanto, foi muito pior no primeiro trimestre. Os números de todo o semestre mostram, portanto, que a Itália está na liderança: vis-à-vis a Grã-Bretanha (3,15 por cento contra 2,91 por cento do tricolor) e Áustria (3,11 por cento). No entanto, a Espanha (2,32%) e a França, que cresceu um pouco mais da metade (1,15%), são de qualidade inferior. Enquanto a Alemanha ainda está sofrendo (-0,40 por cento).

Ao avaliar a direção da economia italiana no segundo trimestre, outras variáveis ​​também devem ser levadas em consideração. A contribuição mais forte para o crescimento do PIB veio do consumo, que finalmente está começando a aparecer novamente após um longo período de fraqueza. O papel da família, que contribuiu para o crescimento do PIB em 2,8 por cento, foi decisivo. No entanto, o consumo geral diminuiu 0,2 por cento.

A contribuição do exterior (exportações menos importações) foi menor do que no passado, de 0,3 por cento. No entanto, o superávit comercial acabou sendo nada desprezível: chegou a mais de 13,5 bilhões. e uma porcentagem em relação ao PIB de mais de 3%. Certamente não são esses os valores do terceiro trimestre do ano passado, quando a contribuição para o crescimento do PIB era de 4,4%, com um valor de mais de 22 bilhões. Mas ainda mais do que positivo.

Eles mostraram que, apesar das incertezas internacionais significativas (sufocamento no fornecimento de algumas matérias-primas e microchips, aumentos de preços e escassez de materiais), as empresas italianas conseguem manter suas posições. Em muitos casos, ela sofre menos do que seus concorrentes. Segundo o Eurostat, no segundo trimestre, a balança de pagamentos italiana (conta corrente) ainda era a terceira da zona euro. Depois da Alemanha e da Holanda. Não sofreu alterações significativas em relação ao trimestre anterior, ao contrário de todos os Países Baixos que apresentaram melhorias significativas; Da Alemanha, onde, por outro lado, houve uma queda de cerca de 13%.

No entanto, as declarações que não levam a reivindicar a vitória. Teremos que esperar até setembro para ver como vai. Se as nuvens que se aproximam, tanto em termos de comércio quanto de política monetária, forem sopradas por uma brisa saudável. Enquanto isso, vamos nos contentar com o copo meio cheio. Acima de todas as mudanças ocorridas nas estruturas mais profundas da economia italiana. Após um longo período de vacas magras, os investimentos estão se recuperando. O quarto trimestre deu um sinal positivo para as metas de crescimento do PIB.

Em relação ao primeiro trimestre de 2019, os investimentos totais aumentaram 6%. Aproximadamente 10% estão em habitação e o dobro em edifícios não residenciais e outras obras de infraestrutura. A tendência de compra de máquinas, que se mantém estável, é de qualidade inferior, enquanto o transporte está em forte queda. Aqui, ainda há uma queda de cerca de 10%, o que mostra quão profunda é a crise automobilística. Um ponto a pensar, também à luz dos compromissos europeus até 2035, que visam proibir a produção de novos automóveis a gasóleo ou a gasolina.

Finalmente, um último, embora sutil, motivo para otimismo. O PIB do segundo trimestre foi, como foi, também devido à queda acentuada dos estoques. Isso reduziu a barra em 0,8 pontos. Portanto, pode-se dizer que o crescimento potencial do PIB não foi de 2,7, mas de 3,5 por cento. É claro que os estoques precisam ser repostos nos próximos trimestres. Dado que a variação obtida no ano corrente é de 4,7 por cento, líquido desse declínio (em cerca de um ponto do PIB nos quatro trimestres anteriores), é fácil supor – Acontecendo todos os dias Você não quer isso – um crescimento muito maior no final do ano. Esses são os personagens que, por superstição, sussurram entre aqueles que ainda insistem em Mario Draghi como a fonte da República.