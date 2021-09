Coletores híbridos de energia marinha para capturar luz solar, vento e ondas

Para os seus testes, o novo projeto europeu EU-SCORES foi financiado com 45 milhões de euros. O objetivo: criar um sistema de energia mais flexível e estável, fatores de energia mais elevados e menor custo por megawatt hora

Uma abordagem híbrida para pools de energia marítima

(Rinnovabili.it) – Para o novo projeto europeu Graus da UE O futuro da energia limpa está no mar. Desde que adotemos uma abordagem integrada que torne a produção confiável e econômica. Gosta? Design e construção Complexos híbridos de energia marinha, que combina várias tecnologias marinhas renováveis. A iniciativa, liderada pelo Centro Holandês de Energia Marinha (DMEC) e com um financiamento de € 45 milhões, foi lançada ontem. O objetivo é demonstrar a viabilidade – energética, ambiental e econômica – de diferentes estações no mesmo espaço marinho.

“O uso eficiente e eficiente de energias renováveis ​​marinhas é fundamental para a transição da UE para uma economia livre de emissões de GEE até 2050”, DMEC menciona em um comunicado de imprensa. Um site totalmente adotado pela Comissão Europeia que estabeleceu uma meta UE 2050 de 230-440 GW para a energia eólica offshore e 40 GW para a energia das marés.

A partir deste mês, os parceiros do projeto se concentrarão no estudo de dois complexos de energia marinha híbridos do tipo demonstração. O primeiro refere-se a uma usina fotovoltaica flutuante de 3 MW na costa belga construída em conjunto com uma turbina eólica de pilar fixo; O segundo consiste numa central de 1,2 MW para exploração das ondas CorPower Ocean em Portugal, localizada no mesmo local da central eólica flutuante.

EU-SCORES procurará demonstrar os benefícios da produção contínua de energia, utilizando fontes de energia complementares a fim de fornecer um sistema de energia mais flexível e estável, fatores de energia mais elevados e LCOE mais baixo. As vantagens desta abordagem podem ser facilmente compreendidas. Colocar plantas diferentes no mesmo local permite reduzir o espaço necessário, deixando mais espaço para a aquicultura, pesca, rotas marítimas e áreas protegidas. Além da possibilidade de compartilhar infraestrutura elétrica, sistemas de operação e manutenção.

“Para alcançar uma transição energética bem-sucedida, precisamos nos mover rapidamente sem comprometer a confiabilidade de nossa rede elétrica.”, explica Benjamin Lehner, DMEC Project Portfolio Manager. “Os graus da UE podem ser um ponto de viragem. O espaço marinho multifuncional oferece um caso de negócios favorável com grande potencial para acelerar a transição, enquanto a abordagem híbrida permitirá um fornecimento mais confiável de eletricidade.”