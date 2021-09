O período de bônus de 2021 começa em outubro. Veja quem é e como solicitá-lo – FAQ

A partir de outubro, Bonus Terme 2021, veja quem é o profissional e como fazer o pedido.

Recursos disponíveis para Duração do bônus Que visa facilitar a compra de serviços de spa aprovados pelos cidadãos. Foi instituído por decreto do ministro do Desenvolvimento Econômico, Giancarlo Giorgetti, publicado no Diário Oficial da União. Bônus de spa É destinado a todos os cidadãos adultos que residem na Itália, sem restrições do ISEE e sem restrições de unidade familiar. Em particular, esta é uma intervenção que visa apoiar um setor particularmente afetado pela emergência de Covid. Cada cidadão poderá se beneficiar de apenas uma recompensa, que consiste em uma recompensa 100% de desconto no preço de compra Dos serviços de spa seleccionados, no máximo 200,00 euros. Com aviso iminente postado nos sites de Miz e Invitalia A lista de estabelecimentos aprovados será anunciada e as reservas para serviços de spa serão abertas.

A lista de spas aprovados será publicada nos próximos dias pela Invitalia e pelo ministério. Em seguida, também estará disponível nesta página.

Qual é o bônus do spa

Por decreto do Ministro do Desenvolvimento Econômico de 1º de julho de 2021, o novo incentivo estipulado no artigo 29 bis do Decreto Legislativo nº N.º 104 de 2020, com o objetivo de apoiar a aquisição, pelos cidadãos, de serviços de spa em estâncias de saúde aprovadas.

Um bônus de spa é uma maneira que os cidadãos podem aproveitar ao reservar serviços de spa de seu interesse em um spa selecionado.

O bónus cobre até 100% do serviço adquirido, até ao máximo de € 200,00. O eventual excedente do custo do serviço fica a cargo do cidadão.

Para efeito de elegibilidade ao benefício, os serviços de spa não devem ser efetivamente cobrados do Serviço Nacional de Saúde ou de outros órgãos públicos ou sujeitos a benefícios adicionais reconhecidos ao usuário, sem prejuízo de quaisquer deduções previstas na legislação tributária em vigor sobre o custo do serviço. O voucher pode não cobrir o spa. O bônus não é transferível a terceiros, seja gratuitamente ou em dinheiro. O voucher não constitui receita tributável do usuário e não é relevante para efeito de cálculo do valor do Índice Equivalente ISEE.

Por meio de edital divulgado nos sites do Ministério do Desenvolvimento Econômico e da Invitalia, entidade gestora do procedimento, será feita a abertura das reservas de bônus.

Quando você pede isso

O voucher estará disponível a partir do final de outubro em plataforma privada e a Federterme dará suporte informativo aos usuários por meio de seu site.

Para quem é?

O incentivo à aquisição de serviços de spa destina-se a todos os cidadãos adultos residentes em Itália, sem restrições ISEE e sem restrições relacionadas com a unidade familiar.

Cada cidadão pode usufruir de apenas um bónus, por uma compra, até ao máximo de 200,00 euros.

Recursos

O orçamento total projetado para a intervenção é de 53 milhões de euros.

Como funciona

O bónus consiste num desconto de 100% no preço de compra dos serviços de spa seleccionados, até ao máximo de 200 euros. O incentivo está disponível a partir da publicação do edital de abertura de reservas nos sites do Ministério e da Invitalia, até a utilização dos recursos alocados.

Um cidadão interessado deve reservar serviços de spa em um spa aprovado de sua escolha.

A lista de spas aprovados é publicada nos sites do Ministério e da Invitalia.

A reserva deve ser feita no spa selecionado, que emitirá um certificado de reserva.

A reserva é válida por 60 dias a partir da data de emissão; Os serviços reservados devem ser usados ​​durante este período.

O spa onde o cidadão utilizou os serviços do spa pede à Invitalia, através de uma plataforma informática específica, o pagamento do valor do voucher utilizado pelo cidadão.

