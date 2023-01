M5S condolências pelo desaparecimento do Presidente da Sicindustria Bongiorno – Il Giornale di Pantelleria

Economize mais de 50% de água com um sistema de sensores e algoritmos testados na Sicília pela UNICOOP

Economizando mais de 50% do que é usado para irrigação tradicional. Este é o resultado de uma experiência do sistema IRRIGOPTIMAL que, através de sensores e algoritmos, é capaz de otimizar a irrigação.

O teste piloto, solicitado pela UNICOOP Sicília, decorreu no laranjal Mineo (CT), que foi disponibilizado por Maurizio Ialuna, assistente da UNICOOP e chefe da GAL KALAT, que tem uma área de aproximadamente 6.600 metros quadrados.

O experimento teve início em abril de 2022 e término em dezembro de 2022 e os dados amostrados são os do período de agosto a novembro de 2022, especialmente indicativos, pois a necessidade de irrigação foi maior, dada a forte seca registrada. O resultado é uma economia de 5.244 litros de água.

“Ao pilotar o sistema de irrigação inteligente que tínhamos com a WES TRADE, queríamos oferecer aos nossos membros do setor agrícola e cítrico uma oportunidade de enfrentar com eficácia os desafios relacionados às mudanças climáticas e economizar energia”, explica Eleonora Contarino, presidente da Unicop. Catânia.

O objetivo do experimento foi comparar o comportamento e os índices de água no IRRIGOPTIMAL com as técnicas de irrigação atualmente utilizadas em terra.

Para atingir este objetivo, foram identificadas duas áreas adjacentes, IRRIGOPTIMAL foi instalado em uma e os fluxos de água usados ​​com técnicas padrão foram monitorados na segunda.

A diferença no período indicado entre a irrigação convencional (11,021 litros) e o sistema testado (5777 litros) tem um valor próximo a uma economia de 52,42%. Para todo o campo, composto por 36 linhas, a economia em agosto-novembro pode ser calculada em cerca de 160.000 litros de água.

Maurizio Ilona, ​​​​presidente do LAG KALAT, comenta: “A quantidade e a qualidade de nossas frutas cítricas não sofreram diferenças com o uso do IRRIGOPTIMAL, um resultado que, juntamente com a economia significativa nos custos da água, deixa claro o benefício do tecnologia de inovação na agricultura”.

O sistema utilizado consiste em uma estação meteorológica para monitorar as condições meteorológicas, dois sensores conectados ao gateway conectado ao banco de dados principal, outro sensor para monitorar a umidade nas folhas, um leitor eletrônico de água para calcular a água fornecida e um sistema de monitoramento .

“Ao adotar a experiência de um sistema de otimização de irrigação, a UNICOOP mostrou como a inovação é a base para o desenvolvimento de um sistema empresarial nas cooperativas associadas – destaca Felice Copolino, presidente da UNICOOP. Sicília – A inovação tecnológica é o principal caminho de mudança que é necessário no mundo dos negócios, não só na Sicília “

Após o sucesso alcançado, a WES TRADE em breve adicionará uma filial na Sicília às de Malta, Portugal, Espanha e Quênia, diz Alessio Bucaglione, CEO da WESIDE, que acrescenta: “Economia de 50% na irrigação obtida com a experiência Mineo demonstra como é a solução para a maioria dos problemas da agricultura, novos e antigos, por meio da inovação tecnológica?

“Tenho certeza de que a comunidade científica, por meio de seus estudos e pesquisas, contribuirá para que nossos agricultores possam compensar, ou pelo menos mitigar, as grandes adversidades econômicas e produtivas que sofrem devido à seca e às mudanças climáticas. e avançar – conclui Luca Sammartino, Assessor Regional para a Agricultura – – é uma das tarefas do governo regional.