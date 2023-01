Colocando em risco a nossa saúde!

Aparentemente, os riscos para a nossa saúde são intermináveis: desta vez uma marca conhecida que produz massas tem um problema muito grande!

Aparentemente, temos mesmo de ter muito cuidado com o que servimos à nossa mesa! E não estamos falando de gorduras ou outros ingredientes que podem nos prejudicar, mas sim da qualidade do produto.

Neste caso, devemos ter cuidado com um determinado tipo de massa, certamente muito apreciada pelos italianos, nomeadamente Macarrão. Estes estão definitivamente entre os pratos mais cozinhados pelos italianos para preparar muitos pratos suculentos. Por exemplo, como não mencionar Massa de frutos do mar? ou o bacon e ovosou Esparguete com amêijoas? E sobre Espaguete com alho, óleo e pimenta? Resumindo, todos os adoramos e são os campeões absolutos dos melhores pratos da nossa cozinha.

No entanto, a menos que seja fresco, você deve prestar muita atenção ao espaguete embalado. Referimo-nos, portanto, àqueles que são produzidos em massa e distribuídos em todo o país em todos os supermercados. Cada marca, então, tem características próprias que a diferenciam das demais, tornando o sabor diferenciado. Por exemplo, podemos cozinhar massa de frutos do mar com três marcas diferentes, e em todas essas três sentiremos que o sabor é realmente diferente!

Infelizmente, não estamos aqui para falar de diferenças de gosto, mas sim de um O alarme foi dado por Il Salvagente. Antes de entendermos o que é, vamos nos ater ao mundo da culinária. Em particular, seria interessante saber um truque para evitar que a berinjela absorva muito óleo. Ou, se você se levantar à noite para beber, e com bastante frequência, pode haver duas causas importantes diferentes Com isso dito, vamos examinar a marca para evitá-la.

O espaguete é perigoso para a saúde, essa é a marca que você nunca mais deve comprar!

Começamos nosso artigo falando sobre uma pesquisa recente que ele realizou salvador, o jornal mensal italiano que lida com fraudes às custas dos consumidores. Na prática, a revista examinou o Spaghetti Ben Vinte marcas diferentes para análise em diferentes laboratórios. De acordo com relatórios relevantes, uma alta porcentagem de Micotoxinas, glifosato e pesticidas.

No entanto, o que nos interessa é de qual marca ficar longe da maneira mais absoluta possível. Portanto, o socorrista é referido como o mais perigoso Macarrão eu coleciono. Estes, para começar, estão sendo vendidos pelo desconto alemão lidl.

Dentro deles, acima de tudo, a existência vômito, uma forma específica de micotoxina. Na verdade, seu nome já se refere à mesma coisa que acarreta: vômitos e outros distúrbios digestivos, principalmente nos muito jovens.

Existem outras marcas que podem ser consideradas preocupantes?

Acontece que não só esta marca, mas também outras são realmente perigosas. Por exemplo, Il Salvagente também teve a oportunidade de analisar espaguete de longo S Que são ricos em glifosato e baixos em micotoxinas, enquanto nenhum pesticida foi encontrado.

Para continuar, também a marca de carrefour classico Ele será incluído em nossa lista negra de compras. Neste caso, não há glifosato e pesticidas, ao contrário das micotoxinas. Em suma, depois de ler o que foi dito, é definitivamente aconselhável não ir mais a esses supermercados e procurar em outro lugar uma boa massa, acima de tudo, boa para a saúde e que não seja um problema.