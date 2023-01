O nascimento da Grimaldi Alliance: uma nova marca, novas entradas, promoções e crescimento global

Garoto Aliança Grimaldi, a nova realidade profissional italiana que pela primeira vez pode oferecer uma cobertura geográfica tão ampla na Itália e no exterior, com uma combinação única de habilidades. Um verdadeiro balcão único, para todos os serviços disponíveis e países abrangidos: o elemento diferenciador essencial da Grimaldi Alliance É uma combinação das habilidades que possui e da abordagem multidisciplinar que pode trazer para todos os setoresÚnico a nível nacional e internacional. O grupo anuncia isso em uma nota. As áreas de expertise em que a Grimaldi Alliance atua são Societário e Fusões e Aquisições, Crise Empresarial, Tributário, Bancário e Financeiro, Contencioso e Arbitragem, Direito do Trabalho e Relações Sindicais, Pnrr e Finanças Públicas, Cibersegurança e Inteligência Artificial, Antitruste Direito/UE, Gestão e Direito Geral da Economia , a convite. Não menos importantes são os setores econômicos nos quais a Grimaldi Alliance está organizada para oferecer, em todos os seus escritórios, clientes públicos e privados, clientes nacionais e internacionais, um balcão único: Energia, Compras Públicas e Serviços Públicos, Imobiliário, Infraestrutura , Transporte, Farmacêutica Agricultura Mídia de distribuição digital .

“Em todos esses setores, podemos auxiliar os clientes desde a fase de desenvolvimento de seus projetos, bem como em seus financiamentos públicos ou de mercado, tratando de assuntos regulatórios, gerenciando aquisições ou vendas, licitações, bem como processos de contencioso público e privado, bem como bem como pessoal e fiscal. Sabemos como apoiar os clientes Em desenvolvimento, bem como em fase de desinvestimento ou crise Temos uma abordagem flexível para a gestão de honorários profissionais, sempre estreitamente ligada ao benefício do nosso apoio profissional “, comenta o Sócio-Gerente Francesco Scodone.

Estes são os números da nova realidade profissional construída por Francesco Sciaudone nos últimos 3 anos (6 escritórios abertos nos últimos 18 meses: Nápoles, Torino, Treviso, Pádua, Verona, Paris, com cerca de 150 novos profissionais), o desenvolvimento de o escritório de advocacia Grimaldi. Cerca de 500 profissionais: Um mix único de competências, para um verdadeiro balcão único, com cerca de 300 advogados, cerca de 100 fiscais e consultores (finanças empresariais, imobiliário, finanças públicas); 14 escritórios: cobertura nacional única (9 escritórios na Itália – Milão, Roma, Turim, Treviso, Pádua, Verona, Parma, Nápoles, Bari – e 5 no exterior, Bruxelas, Londres, Paris, Nova York, Lugano). Em particular, a Grimaldi Alliance iniciou 2023 com a abertura de um novo escritório em Paris (onde estará presente com 5 novos colegas franceses).

Outras aberturas estão previstas para o ano em Itália (ex. Bolonha, Catania e Trieste) e no estrangeiro, com novas parcerias a identificar brevemente em todo o mundo; Mais de 50 países: Está presente em todo o mundo com muitos parceiros locais (Grimaldi Alliance está presente nos seguintes países: Albânia, Arábia Saudita, Argentina, Bélgica, Bósnia e Herzegovina, Brasil, Bulgária, Colômbia, Croácia, China, Chipre , Egito, El Salvador, Emirados Árabes Unidos, França, Alemanha, Grécia, Guatemala, Honduras, Índia, Iraque, Itália, Luxemburgo, Malásia, Macedônia do Norte, Malta, Montenegro, Omã, Panamá, Paraguai, Polônia, Portugal, Reino Unido, República Tcheca, República Dominicana, República Eslovaca, Romênia, Rússia, Sérvia, Eslovênia, Suíça, África do Sul, Tunísia, Turquia, Hungria, Uruguai e EUA);

eu sou o próximo Mais de 2.000 profissionais em todo o mundo, sem contar os mais de 12.000 profissionais da Yingke, que com seus 103 escritórios no mundo é a empresa líder na região da Ásia-Pacífico e que possui um acordo de cooperação estratégica com a Grimaldi Alliance para cooperação mundial. Desde janeiro, a Grimaldi Alliance também está presente em 3 novos países: Bolívia, Costa Rica, Equador. Com o novo ano, inicia-se também o Programa de Estágio Grimaldi Alliance, que visa a introdução de um novo profissional por mês, por site, com o objetivo de integrar pelo menos 100 novos profissionais ao longo de 2023.

O ano, como você lembra da nota da Grimaldi Alliance, começa com algumas novidades. O crescimento continua, de facto, com a chegada de três novos sócios: Claudio Piacentini em Turim, Francesco Conte em Milão e Rosaria Arancio em Roma. Claudio Piacentini e sua equipe possuem ampla experiência na área de contratos públicos e privados, auxiliando e representando empresas e departamentos perante juízes administrativos e ordinários, seja na fase de nomeação, seja na fase de execução de contratos públicos. Eles também têm experiência em empresas públicas, parcerias público-privadas e provisões de responsabilidade para a Instituição de Contas do Estado; Francesco Conti, que entra com uma equipa de 4 colaboradores, trata do imobiliário e da privacidade. Há mais de dez anos assessora empresas privadas nacionais, incluindo empresas reguladas e multinacionais, em grandes operações de investimento em ativos imobiliários para fins de varejo (com especial atenção para shopping centers, shopping parks e outlets), hotéis, lazer, residências estudantis, ocupações industriais e logísticas. Para empresas privadas e investidores institucionais, ele também executa privacidade, ESG e consultoria corporativa e também cobre funções de DPO; As práticas energéticas, que sempre seguiu, serão coordenadas por Rosaria Arancio com sua equipe e hoje é uma das profissionais mais respeitadas do setor, com ampla experiência em clientes nacionais e internacionais.

O crescimento interno também segue em linha com a Política de Crescimento Profissional lançada no ano passado: Donatella di Leto Volaro Aquele que sempre tratou do direito financeiro em relação às operações no mercado de capitais, especialmente ações, torna-se sócio do patrimônio; Cristiano Ciuffalo Com experiência consolidada na área do direito administrativo, torna-se sócio-gerente; Angelo Alfonso Speranza – um dos jovens profissionais mais ativos e experientes na área bancária e financeira – torna-se parceiro de renda. Com eles Simona Cornaglia, Francesca Romana Ferro, Giulia Lovasti, Fabrizia Belloni e Giada Salvini Eles serão os novos conselheiros da Aliança Grimaldi.

Por fim, reforça-se a presença da Grimaldi Alliance no setor de finanças públicas, o novo Pnrr e o planejamento comunitário para apoiar o crescimento do sistema produtivo do país junto com as intervenções de infraestrutura da administração pública, com a chegada de profissionais de destaque que irão passou a fazer parte da equipe do Pnrr sob a coordenação do prof. caso. Bernardo Giorgio Mattarella: Conselheiro-chefe Lena D’Amato, em Roma, é especialista sênior em finanças públicas com experiência relevante no campo da política industrial e acesso a finanças públicas; Consultor sênior Ricardo Fontanelli, em Roma, é especialista sênior em tecnologia e inovação na área de startups e PMEs; Consultor sênior Andrea Caravaniem Parma e Milão, com experiência significativa na área de contratos de desenvolvimento e obtenção de concessões públicas.