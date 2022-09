Lorenzo Quadri “vasculha” os correios do caso Portugal

Lugano – Domingo de manhã dirige com força para os correios. A Lega dedica a primeira página à seleção da Yellow Giant para abrir um centro de competências de TI em Portugal, que emprega 120 pessoas.

“Mas o Washington Post – escreve o diretor Lorenzo Quadri – você vai nos levar para o lado B? Nos últimos dias, o ex-Gigante Amarelo anunciou, através de um comunicado de imprensa tagarela, que vai embarcar em uma transferência massiva do seu setor de TI para Portugal, em Lisboa, para lá pretende enviar Os suíços empregam 120 profissionais de informática (IT: uella) a médio prazo(!) Claro que a desculpa dada é sempre a mesma: a alegada “escassez” de pessoal qualificado na Suíça. Mergulhado em vários molhos – uma tampa para todas as panelas. Um argumento para justificar que tipo de capellata. É possível que haja “falta” de tudo na Suíça?

“Nas inúmeras reuniões entre a alta direção dos Correios Suíços e a Comissão de Transportes e Comunicações do Conselho Nacional – continua Quadri – o tema da “escassez” de tecnologia da informação e a mudança para Portugal nunca apareceu. Além disso, o ex-gigante amarelo nem consegue explicar sua posição de forma decente. Um ano escondido atrás da digitalização do mercado e das aposentadorias esperadas nos próximos anos. E o CEO do Swiss Post, ou Sr. Roberto Cirillo, agora percebe que haverá será a reforma e a digitalização está a avançar? Ele não sabia antes? Recebe um milhão por ano para quê? Para criar empregos em Lisboa?”.

“Os líderes do Gigante Amarelo – ainda incomodando o editor do jornal matutino – querem que acreditemos que em toda a Suíça não existem algumas dezenas de cientistas da computação nem da noite para o dia, mas, de fato, no médio prazo? Vamos falar sério. Sem falar na história dos portugueses “Eles são altamente treinados” (mais treinados que o nhoque suíço) e têm uma cultura de trabalho parecida com a nossa. Entendemos que as melhores universidades estão na Suíça e não em Portugal. É claro que aqui nós estão enfrentando uma realocação completa, ditada pela conveniência econômica (baixos salários). (agora os Correios Suíços estão transferindo TI para Portugal; amanhã?) e para outras empresas públicas (par.) Para não falar do mau exemplo que Apresentado pela infeliz questão portuguesa da economia privada Se o setor público fosse o primeiro a abrir “centros de desenvolvimento” no exterior com funcionários estrangeiros, fica claro que empresários “com pouca sensibilidade social” se sentiriam no direito de influenciar o mercado de trabalho local muito comigo.”

Finalmente, ele lançou um ataque político à esquerda: “O ex-presidente do conselho do gigante amarelo é Christian Livrat, ex-chefe nacional do Partido Socialista, que foi nomeado para os correios por benefícios do partido pela ‘referência’ ministro. : Esta é a camarada Simonetta Sommaruga, que também é do PS Vamos recordar isso nas próximas eleições! que não há trabalho”? Será que estamos entre os camaradas que não pisam no rabo um do outro? Se o mesmo movimento tivesse sido feito por uma empresa privada, não feudal, dos socialistas, quanto apostamos que os sindicalistas teriam imediatamente começado a gritar o máximo de decibéis? Como sempre à esquerda: dois pesos e duas balanças! “.