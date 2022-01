Será que Draghi realmente colocará a dívida italiana no Mecanismo Europeu de Estabilidade?

Dívida Pública no ESM: Fatos, Análises, Cenários e Desconhecidos. Análise de Giuseppe Littori

Preciso como cobrador de impostos, quinta-feira AAlto funcionário da União EuropeiaOlhando para a reunião do Eurogrupo na segunda-feira, ela “avisou” que a ratificação do tratado do ESM “está agora concluída em quase todos os países. Confiamos que a Itália e outros países respeitarão seus compromissos”. Em seguida, acrescentou que “o ESM é importante para a resiliência econômica da União Europeia” e, em relação ao caso italiano, especificou: “Não há motivo para se sentir infeliz, seria um lembrete amigável”.

tão longe quanto Sexta-feira Sierra Itália, França, Alemanha e Portugal foram os últimos quatro países a não ratificar o tratado que rege o mecanismo ESM, na versão alterada e assinado pelos respetivos governos no final de janeiro de 2021. Curiosa coincidência, este atraso simultâneo do primeiro três economias da zona euro. Especificamente aqueles que permitem, através de seus respectivos acordos bilaterais, Emmanuel Macron, Mario Draghi e Olaf Schulz coordenar rapidamente os arquivos mais importantes da governança europeia.

A urgência da homologação, e a consequente plena eficácia jurídica, da Libra não estão tão relacionadas – como nos levou a acreditar durante meses – que o empréstimo entrou em vigor em favor do Fundo de Liquidação Individual Bancária de Crise. Não está claro onde há pressa, porque este fundo, alimentado por contribuições bancárias, já começou a atuar em torno de 55 bilhões, ao qual um valor do mesmo valor pode ser adicionado de “guarda-chuva” até maio. Não parece haver grandes crises bancárias no horizonte.

Mais um motivo para a pressa. O ESM reformado também traz requisitos claros, rigorosos e claros para o acesso a linhas de crédito prudenciais, disponíveis para os Estados membros que perderam ou estão prestes a perder o acesso ao mercado.. Com base em critérios quantitativos precisos, o Estado-Membro requerente ficará sujeito a condições menos difíceis – definidas por uma simples carta de intenção – ou mais onerosas – constantes de um Memorando de Entendimento que contém geralmente um programa de ajustamento macroeconómico. O pilar dos critérios é o cumprimento escrupuloso do Pacto de Estabilidade e Crescimento, cuja reforma será discutida ao longo de 2022, e é fácil imaginar a linha que a Itália pode alcançar.

A Mes consertada deve estar pronta o mais rápido possível porque ela está trabalhando em um projeto que está queimando há pelo menos um ano e meio. Na verdade, o primeiro papel – Foi formulado pelo economista Stefano Miccossi, Diretor Geral da Assonime, com cargos de chefia no LUISS e no prestigiado centro de pesquisa CEPS em Bruxelas – amplamente conhecido apenas nos círculos restritos de economistas envolvidos no trabalho, cujas características salientes revelamos abaixo. Em seguida, outro artigo foi publicado em março de 2021 e o último de novembro passado, onde são traçados os fios de discussão e proposto o produto final. Projeto pronto para construir. Só falta o empreiteiro: Mes.

Assim, a carta de Draghi e Macron ao Financial Times em 23 de dezembro não foi apenas um relâmpago, mas Posição final de vedação A este extenso trabalho de desenvolvimento acadêmico e o estudo do professor Francesco Giavazzi et al., ao qual se faz referência nessa carta, não é de todo original, mas – quanto à parte sobre a liquidação de dívidas anteriores – baseia-se fortemente nos estudos aqui citados .

O problema em apreço é o destino da enorme dívida pública acumulada nos ativos do Banco Central Europeu em consequência da crise pandémica. Somente para a Itália, estamos falando de aproximadamente 350 bilhões esperados até o final de março, subindo para 720 bilhões, representando cerca de 30% do Títulos públicos em circulação.

O projeto parte da premissa de que a possibilidade de aumento da inflação reduzirá gradativamente a necessidade de uma política monetária expansionista. Nesse cenário, o BCE não teria justificativa para manter esses títulos e teria que vendê-los gradualmente, ou então violaria os tratados. Esse processo levará a uma grande instabilidade nos mercados financeiros, especialmente no que diz respeito aos títulos dos países membros com alto índice de endividamento (veja a letra “I” como a Itália). Neste ponto, Mes começará a jogar, em ações anuais, ele comprará títulos equivalentes a 20/25% do PIB da Zona Euro. Algo que oscila entre 2,5 e 3,3 trilhões (cerca de 500 bilhões para a Itália), que serão mantidos e reabastecidos na maturidade em perpetuidade.

No que diz respeito aos termos, toda referência deve ser feita ao infame Anexo III do Tratado (conforme alterado), que foi explicado anteriormente.

Felizmente, Micossi não escapa ao fato de que – com a movimentação de títulos públicos do Banco Central Europeu para o MEE – o fluxo de lucros que o Banco da Itália transfere para o tesouro todos os anos vai parar graças aos juros auferidos sobre os títulos no portfólio, mas, incrivelmente, tirar o problema como fato marginal. Os dados em mãos, pensamos em cerca de 55/60 bilhões em gastos anuais com juros, 8/9 bilhões é cerca de 15%, não é tão trivial.

Todos os potenciais obstáculos de natureza jurídica são tratados e imediatamente superados pela Mikosi, segundo a qual o Ministério das Finanças e Desportos actuará em conformidade com o artigo 18.º do Tratado, o que permitiria a compra de títulos italianos no mercado secundário para para “proteger a estabilidade financeira da área” O estudo defende a total compatibilidade deste processo com toda uma série de artigos do Tratado (em particular do TFUE).

O que poderia impedir a melhoria deste projeto?

Como mencionado no início, o fato de França, Itália e Alemanha não terem ratificado o tratado não parece de forma alguma por acaso. Em 2012, por ocasião da ratificação do tratado original, um acórdão do Tribunal Constitucional alemão, agora ratificado por todos os outros países da zona euro, colocou uma importante reserva interpretativa a dois artigos do Tratado MEE, e para não restabelecer o processo de ratificação, veio Para o surpreendente resultado de ter um tratado com o mesmo significado em 18 países e com um significado diferente para a Alemanha. Desta vez também estamos na mesma situação, pois o recurso ao tribunal de Karlsruhe pelos liberais alemães está pendente desde junho passado.

Portanto, é razoável supor que a França, assim como a Itália, nesta turnê, não quer se encontrar na mesma posição embaraçosa e está deliberadamente retardando o processo de certificação. Para a Itália, um problema adicional pode ser que a maioria parlamentar não concorde exatamente com a ratificação.

A bola está agora nas mãos do presidente Draghi. Ele realmente gostaria de colocar o país nas mãos de um “banco ruim”? As primeiras respostas chegarão na segunda-feira.

(Versão integrada e ampliada de um artigo publicado por La Verità)