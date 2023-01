Toto Wolff está vendendo uma Ferrari F40 da coleção de supercarros – Corriere.it

para Daniel vai embora

O chefe do carro da Mercedes na Fórmula 1 desiste do último vermelho nascido sob a gestão de Enzo Ferrari. Seu valor está na casa dos milhões e ele percorreu apenas 5.500 km

O presidente austríaco colocou à venda o F40 de sua coleção de supercarros, confiando-o ao concessionário britânico Tom Hartley Jr., que no passado já trataram da venda do LaFerrari Aperta , assinado por Wolf sob o capô dianteiro. Também foram alguns quilômetros, aparentemente pelos pilotos de teste de Maranello e não por ele.

O primeiro supercarro de Cavallino, produzido de 1987 a 1992 (este carro é de 1990), era praticamente a F1 de estrada: movido por um V8 turbo de 2,9 litros e 478 cv para atingir 326 km/h e ir de 0 a 100 em 4 segundos. O motor, caixa de câmbio e outros componentes mecânicos são projetados por Marco Materazzi que trabalhou em estreita colaboração com a Pininfarina e com os designers Leonardo Fioravanti e Aldo Brovarone.

Wolf Lewis Hamilton compartilha sua paixão por supercarros: Sete vezes campeão mundial Ele possui várias Ferraris e no passado nunca teve problemas em vê-lo, muitas vezes em Los Angeles. No que diz respeito à Fórmula 1, os dois sempre se mantiveram fiéis à Mercedes com quem venceram o mundial de 2014 a 2021. Em 2022, a equipe alemã (baseada na Inglaterra) venceu apenas uma corrida (com George Russell, no Brasil). ) terminando em terceiro no campeonato Atrás da Ferrari e Red Bull.