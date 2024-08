Este não é o caso da energia fotovoltaica: em Itália, o ritmo de novas instalações abranda em Julho

A energia fotovoltaica continua a crescer a um ritmo elevado em Itália. Mas depois de maio e junho, registou-se o primeiro abrandamento: em julho, a nova capacidade instalada aumentou “apenas” 512 MW, face aos 573 em junho e aos 601 em maio. Um sinal ao qual você deve prestar atenção…

e’ Ainda é cedo Culpar as recentes ações do governo Meloni em relação às fontes de energia renováveis, que Decreto sobre Agricultura Para o decreto Áreas adequadas O que suscitou muitas críticas por parte das empresas que atuam neste setor. Teremos que Aguarde os próximos mesesPorque muito provavelmente essas plantas receberão luz verde em 2023.

Mas claro Não é um sinal tranquilizador Os objetivos de descarbonização que a Itália deve alcançar. Porque como sempre alertaram os especialistas, para atingir as metas traçadas pela Europa até 2030, o nosso país As instalações deverão ser ainda mais aceleradas. E não os desacelere.

Mas vamos começar com os dados. Em julho, foram instalados 512 MW de nova capacidade fotovoltaica, uma ligeira diminuição em relação a maio e junho. Para o ano atual Assim, o total subiu para 3.853 megawattsUma média de 550 megawatts por mês.

Isso pode ser visto nos dados que ele forneceu Ternaempresa que gere a rede em Itália a nível nacional, conforme descrito no site da QualEnergia. Isto significa que nos primeiros sete meses do ano o aumento da capacidade solar instalada face a 2023 é de 41%. Em comparação com +44% nos primeiros seis meses deste ano.

Ainda estamos atrasados ​​em relação às metas europeias de descarbonização definidas para 2030

Não seria motivo de preocupação, mas alcançar um crescimento deste tipo não é suficiente Alcançar as metas para 2030 definidas pela União Europeia. As taxas de crescimento devem ser pelo menos o dobro.

Entre outras coisas, o crescimento da energia fotovoltaica em Itália dependeu sobretudo de… Plantas de médio portecomo mostrado Diminuição no número total Sistemas instalados (-17,5%). Isso porque em comparação com o ano passado, a contribuição do super bônus parou.

Na verdade, ele destaca Que energia “De janeiro a julho de 2024, sistemas fotovoltaicos com volume máximo de 12 kW (setor residencial) em comparação com o mesmo período do ano passado“.

No entanto, há um aumento notável no número de plantas em Tamanhos 20-200 kW e 200 kW-1 MW, Que pertencem principalmente a este segmento Comercial industrial. Enquanto as instalações com capacidade superior a um megawatt nos primeiros sete meses totalizaram 1.413 megawatts, três vezes o que foi instalado no final de julho de 2023.

Como mencionado, teremos agora que esperar os próximos meses para perceber se se trata apenas de um abrandamento. Será necessário também compreender o impacto do decreto acusado, que impôs uma série de restrições às novas instalações, proibindo aquelas em áreas agrícolas, e confiando às regiões a responsabilidade de determinar as áreas em que os sistemas serão instalados.

É claro que estas não são simplificações que irão acelerar o crescimento das energias renováveis.

