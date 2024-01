O novo chega ao EuroTLX e Mot Títulos Subordinar Portugal Em 10 anos. Os títulos do governo de Lisboa foram lançados através de sindicação há uma semana e também foram admitidos à negociação no EuroTLX e no Mot nos mercados locais regulamentados da Bolsa de Valores italiana.

No que diz respeito às características do título, Portugal Foram colocados no mercado títulos de dívida pública a 10 anos no valor de 3 mil milhões de euros, oferecendo taxas de juro superiores a 4% aos assinantes. Bond (Isin PTOTEUOE0019) ao preço de 99.143 com uma rentabilidade de 4,23% e negociável no valor de 1000 euros.

Atualmente, o preço está próximo do ponto de equilíbrio para um rendimento até o vencimento de 4,12%.

Obrigações de Portugal 4,125% 2027 – PTOTEUOE0019

Novos Obrigações portuguesas Está programado para expirar em Janeiro de 2027 e foi bem recebido pelos investidores com maior procura do que oferta, dado que os rendimentos na zona euro permanecem muito comprimidos entre os países centrais, também devido à flexibilização quantitativa do BCE. Refira-se que face ao ano passado, quando foi oferecida mais uma obrigação portuguesa a dez anos, a rentabilidade subiu cerca de um ponto e meio, o que indica as dificuldades enfrentadas pela economia portuguesa para sair da crise. o avaliação No país, é BB+ para Fitch e S&P, e Ba1 para Moody's, enquanto permanece BBB- para DBRS. No entanto, a agência de classificação canadiana já previu que Portugal corre o risco de perder o seu estatuto de “grau de investimento”, o que implica que os seus títulos de dívida pública já não poderão enquadrar-se no programa de compra de títulos do Banco Central Europeu (QE).

A dívida pública de Portugal é muito elevada

Após seis anos de crise e três anos sob o plano de resgate da Troika,… Portugal A sua dívida pública ascende a 129% do PIB. Após reformas e sacrifícios sociais, a taxa de desemprego é de 11,2%. Depois de anos a viver sob instituições capitalizadas que carregam milhares de milhões em empréstimos inadimplentes, tem um sistema bancário frágil, potencialmente capaz de criar um efeito “espiral” que engoliria os bancos e o governo.

A Europa aboliu as multas por “défices excessivos”, mas agora Lisboa tem de provar que pode fazê-lo. Mas a estrada parece sinuosa. Não existe um plano de reforma activo e a fraqueza interna da economia abriu caminho à ascensão dos chineses, que aproveitaram a privatização para colonizar o país. Os chineses ganharam uma forte presença nos sectores estratégicos do país, desde a energia à aviação, e também estão a tentar colocar as mãos no sistema bancário. O Novo Banca, o segundo banco mais importante do país, desgraçado pela crise económica e resgatado graças a uma enorme injecção de capital do Estado, procura um comprador e, se não houver uma saída solicitada pelas autoridades portuguesas, agora será efectivamente sob o controle de Pequim por centavos. Pelo contrário, será nacionalizado – escrevem os jornais portugueses – mesmo que por um curto período.