Schulz relança o gasoduto Portugal-Europa Central – Medi Telegraph

PARIS – O chanceler alemão Olaf Schulz reavivou recentemente o gasoduto entre Portugal e a Europa Central, Passa pela França – um país que, em sua opinião, está “significativamente” ausente no contexto da crise energética do pós-guerra na Ucrânia. Um projeto de gasoduto chamado MidCat foi lançado em 2013 entre a Catalunha e o sudeste da França. O projeto foi abandonado em 2019, Por não concordar com seu financiamento e apoio real da França, porque o governo não estava convencido de sua utilidade. Um estudo de viabilidade encomendado pela Comissão Europeia em 2018 concluiu que esta infraestrutura, com um custo superior a 440 milhões de euros, não seria rentável nem necessária.

No entanto, Scholz relançou a ideia: “Estava muito interessado no gasoduto que infelizmente nos falta hoje, aquele que deveria ser construído entre Portugal e Espanha via França e Europa Central.” A chanceler prosseguiu, afirmando que esta infraestrutura “vai contribuir hoje significativamente para a flexibilização da situação de abastecimento e relaxamento”. Espanha e Portugal apoiam: O primeiro-ministro alemão acrescentou: “Eu sugeri abordar esse projeto com meus colegas espanhóis e portugueses, mas também durante conversas com o presidente francês” Emmanuel Macron, e a “presidente da Comissão Europeia” Ursula van der Leyen. No entanto, Schulze não forneceu mais detalhes.

em março , A ministra da Economia da Espanha, Nadia Calvino, disse apoiar o relançamento deste projeto, ao mesmo tempo em que insistiu que essa articulação também deveria estar relacionada ao transporte de “hidrogênio verde”. Portugal também apoia a construção de um gasoduto adicional entre Espanha e França. A questão da segurança energética da Alemanha, A maior economia da Europa, que depende fortemente do gás russo, tornou-se mais forte à medida que a Rússia reduz gradualmente seus fluxos para a Europa. Berlim, preocupada com a escassez de gás neste inverno, fez tudo ao seu alcance para diversificar suas fontes de fornecimento de gás.