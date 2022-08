O Somnio promete ser um iate verdadeiramente impressionante: tem detalhes padrão e o custo fala por si

para iate Existem realmente todos os seus tipos, mas este está destinado a entrar no Guinness Book of Records. Somnio é algo que vai além de um simples iate, mas de requintado luxo: é uma espécie de hotel flutuante, um projeto nunca visto antes.

Afinal, os números falam por ele e certamente causam bastante comoção: com 222 metros de comprimento, é o maior iate do mundo, flutuando 33.500 toneladas no mar. Em construção nos estaleiros noruegueses VARDempresa liderada pela Fincantieri, a meta é lançar em 2024. Alguns detalhes desse barco dos sonhos merecem ser revelados imediatamente: começamos com 39 apartamentos que serão encomendados ao maior número de milionários.

Isso porque, para comprar um, você precisará não apenas de um convite ou referências particularmente atraentes, mas também de um cheque de pelo menos nove milhões de euros. Um número que pode aumentar ainda mais com base nas alocações escolhidas: de livrarias a academias e depois o inevitável spa, além da possibilidade de todas as casas usarem um concierge.

The Somnio Yacht Project vê o milionário americano Carl Lowe no comando suefque também comanda o grupo Sumbio Globaltrabalhando na área de tecnologia sustentável. A sustentabilidade também está no centro deste iate a motor de baixo impacto, que também traz a bordo a presença de instrumentos para pesquisa em ambientes oceânicos.

Somnio, o primeiro iate residencial: que preço

Projeto Somnio implementado por estúdios guincho de projeto do Reino Unido e Projeto Tilburg Da Suécia, também possui restaurantes e bares de luxo a bordo do iate, além de uma adega com capacidade para até 10.000 garrafas de vinho, com sala de degustação dedicada. Há também um clube de praia e instalações para esportes aquáticos.

É claro que tudo isso tem um preço que vai além dos recursos econômicos do simples cidadão: o projeto terá um custo total de 500 milhões de eurosenquanto – como mencionado – para a compra de um dos 39 apartamentos, uma despesa de pelo menos 9 milhões deve ser colocada em prática.

Khalil, outro iate louco

Se Somnio ainda está em formação, cruzou a Itália entre julho e agosto concubinaUm iate único no mundo. Sua peculiaridade é óbvia: possui uma pintura toda dourada feita de alumínio e fibra de carbono, detalhe que certamente não o torna imperceptível em sua passagem.

Com um comprimento de 48 metros, pode acomodar 12 pessoas e uma tripulação de 9 pessoas. Cinco cabines a bordo equipadas com todas as comodidades. O custo da célula é de 28 milhões de euros. Entrar a bordo definitivamente custa uma fortuna. Para alugá-lo, de fato, você precisa de 225 mil euros por semana.