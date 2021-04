Recompensa os mosquiteiros, como funcionam e quem pode encomendá-los

A Lei Orçamentária para 2021 enfatizou a recompensa pelos mosquiteiros que fazem parte do processo de eficiência energética: requisitos, quantidade e quem pode solicitá-los

O Redes mosquiteiras adicionais Confirmado novamente para este ano, que é um desconto na compra deste produto. No detalhe, é possível obter isenção tributária para despesas realizadas até 31 de dezembro de 2021. O desconto é igual a 50% do valor total da compra, até o máximo de 60.000 euros. No entanto, os mosquiteiros instalados devem funcionar como proteção solar. Além disso, o oponente deve cair dentroEcobones 50%. Na verdade, uma melhoria na eficiência energética também precisa ser feita.

As redes mosquiteiras podem ser utilizadas em qualquer tipo de imóvel, desde que sejam empilhadas regularmente e na proporção do pagamento do imposto. O incentivo não pode ser utilizado para intervenções em unidades imobiliárias em construção. Quem mora no condomínio também pode receber o bônus da rede mosquiteira, mediante a apresentação do projeto na montagem e posterior aprovação das obras.

Redes mosquiteiras compatíveis com bônus

As próprias redes devem atender a certos requisitos para serem compatíveis com uma recompensa. Na primeira aula, Deve ser consertado (Os itens removíveis não podem ser removidos), então a permissão Deve ser instalado em uma superfície de vidroE a modificável Eles devem Conformidade com os regulamentos nacionais No que diz respeito à eficiência energética. Por último, mas não menos importante, eles têm que ser Tem marcação CE. Conforme mencionado anteriormente, e para definir qual é a agência de receita, também deve atuar como um guarda-sol e ter valor Gtot (fator solar) é maior que 0,35.

O incentivo fiscal é recuperado em dez parcelas anuais no mesmo valor. ao custo de 5.000 eurosPortanto, será o adversário 2.500 euros no total. Isso será dividido em € 250 em 10 anos. Você também pode optar por transferir o saldo ou desconto na fatura. Os documentos devem ser mantidos por pelo menos dez anos.