Really Mutua, “Startups, Youth and Acquisitions to Grow Internationally” – Corriere.it

“Agora estamos com 300 vacinas por dia. Na próxima semana, vamos aumentar para 1.000, com possibilidade de chegarmos a 100.000 vacinas totais até o verão”. Luca Filippone, gerente geral da Reale Mutua, aponta para o centro estabelecido em Corso Giovanni Agnelli. Três milhões e meio foram investidos graças à colaboração com a ASL e o Grupo Cdc. No ano passado, a seguradora doou 5,5 milhões de euros para apoiar enfermarias hospitalares durante a primeira onda de Covid, “Hoje a batalha pelas vacinas acabou, e é por isso que estamos trabalhando para abrir outro centro em Milão e outras regiões.”

Doutor, você terminou um ano difícil quebrando a barreira dos 5 bilhões de prêmios.

“As palavras-chave são consistência e flexibilidade. Confirmamos uma ligeira redução de 3% no volume de vendas e, como resultado, é consistente com o ano passado em € 155 milhões. Desse montante, 1% irá, como sempre, para Reale para fomentar a existência de projetos com impacto social no território. Como uma comunidade compartilhada, devolvemos os benefícios mútuos aos nossos segurados: já 10 milhões e outros 10 milhões poderiam ser resolvidos com a associação em junho. Por último, mas não menos importante, somos parte das empresas que trouxeram sua apólice de seguro automóvel mensal de volta para seus clientes em 2020 devido ao bloqueio. Ao lado desses números, a solvência continua em 290%, três vezes o capital necessário para fazer nossos negócios. Tem sido um ano difícil, os números não o mostram, mas temos conseguido proteger a saúde das pessoas que trabalham no Grupo Reale ao providenciar de imediato um trabalho 100% remoto, garantindo o pleno funcionamento das empresas do grupo e a proximidade dos agentes e clientes. “ READ 14 de abril, notícias sobre o vírus Corona

Em novembro, investiu 4,5 milhões no fundo FinTlv israelense. Como serão seus movimentos na Insurtech?

“Teremos o máximo retorno do FinTlv quando voltarmos a viajar, porque investimentos desse tipo em capital de investimento corporativo não são financeiros para nós. Não estamos trabalhando para criar o próximo unicórnio, mas para encontrar e integrar novos fatos inovadores em nossas operações. Assim como aconteceu com o investimento na Farmacêutica: Nossa Blue Assistance trabalha com essa startup e integra seus serviços. E como aconteceu com o hospital virtual. Estudamos e criamos novos fatos que nos são úteis: jovens, mas jovens e talentosos, e não apenas italianos. Alguns também nascerão com o Fundo de Tel Aviv ”.

Você é uma realidade importante para a região, como o plano de negócios se integrará à sua presença em Torino?

“Nossa lógica é devolver uma parte das riquezas que produzimos às áreas em que atuamos por meio do nosso compromisso com as questões sociais, culturais e esportivas, e infelizmente nos últimos anos também em emergências. Estamos investindo no capital humano e, portanto, na juventude, nos últimos dois anos empregamos 100 jovens. No nosso plano existe também um projecto de desenvolvimento internacional, de crescer com aquisições noutros países: Espanha, Portugal, América Latina e os países da Europa de Leste são as regiões onde procuramos oportunidades. Posto isto, é importante para nós mantermos sempre as raízes Reale firmemente enraizadas na cidade, por exemplo com o Teatro Regio, onde aumentámos a nossa presença e cuidámos da chegada do Maestro Muti; E com esportes: Fenera Chieri no vôlei, Torino 81 no pólo aquático, Reale Mutua no basquete, onde você tem que encontrar uma sucessão de imóveis se você subir até a A1, aqui estão fortes apelos ao poder econômico da cidade. Continuaremos ajudando a região, que tem grande potencial para recomeçar, mas será mais rápido quanto mais diversas realidades públicas e privadas puderem colaborar e criar um sistema. Este posto de vacinação é um bom exemplo disso. READ Vacinas Covid e seus efeitos colaterais: quanto e quais são os casos

Serão necessários novos poderes para fazer tudo isso?

“Sim, mas acima de tudo, a ideia é transmitir um novo profissionalismo na modernização do modelo da empresa: estamos trabalhando na criação de projetos digitais locais e na transformação do modelo básico da empresa, inovando-o, tornando-o mais utilizável e digitalizando-o. Portanto, não interromperemos o fluxo de novas contratações e continuaremos adicionando habilidades específicas. Neste sentido, em conjunto com o Intesa SanPaolo e a Compagnia di San Paolo na coordenação pedagógica da Universidade de Torino e da Politécnica de Torino, optamos também por apoiar o Mestrado em Inovação em Seguros para fomentar o crescimento de novos profissionais a trabalhar no sector. ”

O resseguro representa um novo desafio.As empresas são incentivadas a mudar seu paradigma, passando da mitigação de risco para as complexidades do princípio IFRS 17.

“É um fator, não acho que seja o fator principal. Acho que o principal desafio para o setor de seguros é a transformação da tecnologia e mudar a jornada do cliente: os clientes que interagem com empresas também estão interagindo com a Amazon, por exemplo, e querem encontrar o mesma facilidade de uso com seguradoras. Outro grande teste é a transformação. “O novo modelo regulatório para o mundo dos seguros após a pandemia. Nosso objetivo é um modelo de intermediário: o trabalho inteligente ainda será importante, mas as empresas são criaturas vivas que precisam de conexões, inclusive físicas, entre as pessoas, em que o planejamento futuro envolverá trabalhar em 50-60% remotamente e para o resto Existentes ”

Há muitas opiniões variadas sobre estar na empresa: o Google pediu a todos os funcionários que voltassem ao escritório, e o Facebook não.

“Será necessário reinventar os diferentes momentos de estar na empresa à medida que o presidente vai completar sua equipe e terá que trabalhar para melhorar, como inovar, ao invés de fazer o trabalho do dia a dia. O verdadeiro desafio é redesenhar o papel do presidente. ” READ "Coagulação também com Pfizer." Os dados do relatório da vacina foram divulgados