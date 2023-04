ETA Airlines, a distância no preço entre Tesoro e Lufthansa reduzida para alguns milhões de euros – Corriere.it

Alguns milhões de euros separam o Tesouro e a Lufthansa do acordo com a Eta Airlines. As duas equipes responsáveis ​​- uma do ministério e outra dos alemães – preparam uma minuta do acordo acertando os últimos detalhes, inclusive os econômicos. Mesmo que o jogo ainda não seja considerado encerrado, os “pilares” do processo já estão acertados – desde a entrada dos alemães (40%) até a valorização da parte restante que trará benefícios ao erário público. Isso é o que eles explicam correio Fontes familiarizadas com as entrevistas. Mef, Ita e Lufthansa não comentam sobre isso.

maeve “As negociações estão muito avançadas”, disse o ministro da Economia, Giancarlo Giorgetti. Acrescentando que se trata de “um dossiê complexo, com muitas variáveis, mas acredito que em poucos dias teremos um resultado que espero seja favorável”. As palavras de Giorgetti, que acompanha pessoalmente a história e que decidiu mudar de rumo desde o início, vieram um dia depois de o presidente do ETA, Antonino Torrici, falar de “um processo definido em sua estrutura: se alguém quiser mudar”. A vírgula faz parte das negociações.”

negociações As fontes indicaram que o próprio Turici passou a ser o foco destas negociações, que já chegaram à última milha, apelando às partes para as fecharem rapidamente porque será necessário nessa altura enfrentar o verdadeiro desafio que se colocará em Bruxelas. Diante do antitruste da UE, a Lufthansa e o Tesouro terão que convencer a Comissária Europeia para a Concorrência, Margrethe Vestager, da “bondade” da iniciativa industrial. Já foram iniciados contactos entre os dois assuntos (Ministério da Economia e Lufthansa) e a União Europeia Antimonopólio, candidatos da Comissão Europeia. Até porque se está a criar um “engarrafamento”: os escritórios da Vestager já foram chamados a pronunciar-se sobre a aquisição da Air Europa pela Iberia e sobre a compra da companhia aérea sul-coreana Asiana pela Korean Air o que também terá repercussões no mercado da sociedade, incluindo viagens Roma fiumicino-seul. READ Joe Biden, depósito de gasolina? Réplica Too Tough por Jeff Bezos - Libero Quotidiano