Postos de controle, agora eles verificam o comportamento das crianças no carro. The Rain a multa de 500 euros

A segurança do automóvel é o principal obstáculo que quem conduz tem de cumprir: para si, para os outros e sobretudo para os sujeitos mais vulneráveis ​​como as crianças. E nos postos de controle, se algo der errado, há problemas.

o o Palácio para aro do carro Representa um dos temas quentes sempre, sempre vivo e no meio de milhares de atenções, discussões e correções, incluindo temas regulatórios: também no nível punir, claramente.

Hoje em um posto de controle você pode arriscar muito, em termos econômicos, Quando houver falta de precaução especial e dever em relação a segurança afiliado crianças em carro. O que isso significa?

Como você deve ter adivinhado, mesmo dada a clareza do Medidas Que deve ignorar o risco de multas, estamos tratando do uso de cinto de segurança de carro.

Uma vez que muitas pessoas, como no passado, ainda hoje continuam a negligenciar este aspecto central e essencial da segurança De carro, é um lado do dever Cliente intervir.

Segurança a bordo: como proteger as crianças

Como se fosse – e de fato é – uma checagem de prioridade, que vocês vão revisando motoristas assunto antes patrulhas Uma das primeiras coisas que eles olham é o uso cintos.

Dado que cada passageiro Deve ser usado para crianças dentro de uma certa idade e altura que tenham mais de estrito Regras para o uso de cadeirinhas, vinculativas, as consequências são graves, por precaução violação.

E, claro, estamos falando de tentar nos separar, por um momento, daqueles que são mais perigosos, e em muitos casos até mortais, em termos de acidentes rodoviários Eles arruinaram muitas vidas por não terem os cintos.

As consequências econômicas de não usá-lo cinto de segurança De crianças no carro indica que multas altíssimas podem chegar 500 euros. Quando é arriscado?

Sistemas de segurança veicular: se não o fizer, será multado

O maior perigo é o que diz respeito às crianças menores de Doze anos E eles têm menos de um metro e cinquenta. Usar super assento, Nesses casos, ele tem uma prioridade mais alta.

Claro que conforme a criança cresce, a diferença na forma de proteção fica aparente: mas o cinto de segurança Nunca deve faltar. Infelizmente, isso acontece em muitos casos.

Eles o viram muitas vezes, muitas patrulhas, ao longo de nossas estradas Inúmeros casos Dos carros com crianças a bordo sem assentos suficientes, ou ovos de bebê, ou de fato sem cintos.

Comportamento que também coloca sua saúde e seu bolso em risco grande risco ao condutor em caso de reincidência.