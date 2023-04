Operadores de comércio internacional apostam na exploração de vinhos sem álcool e com baixo teor alcoólico

Os vinhos com baixo teor alcoólico estão destinados a dividir opiniões e o mercado por muito tempo. De um lado, os que veem nisso uma grande oportunidade de negócio e, do outro, os que acreditam que o nome de um vinho nem deve ser ostentado. O setor das bebidas não alcoólicas ou com baixo teor alcoólico – da cerveja à sidra, passando pelo vinho e gin – é certamente uma realidade sólida que, segundo dados do Iwsr, dinamizou uma economia de 22 mil milhões de euros em dólares de 2022, com crescimento previsto na ordem de +7% anualmente para os próximos cinco anos. por esta razão ProWeinE Na última edição, decidi dedicar todo um espaço à categoria, também graças ao interesse demonstrado pelo comércio, que surgiu nas dobras do “ProWein Business Report 2022” (aqui estão os principais temas econômicos: https://winenews.it/it/i-grandi-temi-delleconomia-al-centro-dei-pensieri-degli-imprenditori-della-filiera-del-vino_489187/), que coletou as opiniões de 1.150 operadores – comerciantes de vinhos, importadores, distribuidores, donos de restaurantes – de 16 países diferentes.

Se para 63% dos entrevistados a maior expectativa são as bolhas, e para 60% 2023 será o ano dos ovos, um terço dos profissionais do vinho (33%) espera excelente desempenho dos vinhos de baixo teor alcoólico, e 24% estão prontos para aposta no sucesso do afastamento do álcool. As porcentagens estão longe de ser marginais, com grandes diferenças de mercado para mercado. O vinho sem álcool, por exemplo, recebe 53% dos votos na Grã-Bretanha, 43% na Holanda, 36% na Finlândia, 34% na Alemanha, 33% na Noruega, 24% na Bélgica, 22% na Dinamarca, 21 % na Espanha, apenas 20% nos Estados Unidos e 19% na Suíça. Grandes Expectativas, no Reino Unido, também para os vinhos de baixo teor alcoólico, que se destinam a um desempenho impressionante de 67% dos operadores britânicos; Cai para 56% na Noruega, 51% nos Estados Unidos, 43% na Holanda, 36% no Canadá, 34% em Portugal, 31% na Alemanha e França e 18% na Espanha e Suíça.

O sucesso, pelo menos provável, dos vinhos com baixo teor alcoólico no mercado britânico é ditado pela tributação do Reino Unido, onde a tributação é baseada no teor alcoólico, de modo que os vinhos sem álcool não são tributados. Na categoria das bebidas com baixo teor alcoólico e não alcoólicas, as maiores expectativas são os vinhos brancos, com 73% do comércio internacional a registar um bom desempenho em 2023, seguindo-se os spaklings (58%), os rosés (37%) e os tintos (27%). %). Consequência dos resultados alcançados, pelo menos até agora, pelas diferentes colheitas: se para os espumantes o menor teor alcoólico pode ser melhor compensado organolepticamente pela carbonatação, e para os brancos a vinificação melhorou consideravelmente os resultados Nos últimos anos quando se trata de nos vinhos tintos, as coisas são um pouco mais difíceis, pois ao retirar o álcool os taninos tornam-se mais proeminentes, e repor o equilíbrio sensorial nem sempre é fácil.

Nos mercados, os países mais receptivos são os países escandinavos (Dinamarca, Suécia e Noruega), mas em comparação com os países brilhantes Os mais otimistas são Canadá (91%), Itália (79%), EUA 78%, Noruega (78%) e Suécia (76%). para vinho brancura Em vez disso, os países mais receptivos são Dinamarca (78%), Noruega (78%), Suécia (76%), Holanda (69%) e Canadá (68%). o rosas Eles estão reunindo apoio principalmente na Dinamarca (78%), Noruega (67%), Bélgica (62%), Grã-Bretanha (60%) e Alemanha (56%). o vermelhosPor fim, têm excelentes perspectivas na Dinamarca (83%), Suécia (76%), Canadá (64%), EUA (63%) e Noruega (56%).

Talvez o aspecto mais interessante que surgiu do relatório, assinado pela ProWein, tenha sido a reação do trade e dos produtores às mudanças no mercado. Desses, 16% estão dispostos a colocar vinhos de baixo teor alcoólico em seu portfólio, o que sobe para 49% entre os que acreditam que essa categoria tem desempenho positivo; Assim, 11% acrescentariam vinho sem álcool à sua oferta (47% entre os que acreditam nesta categoria). Por outro lado, a maioria dos produtores, equivalente a 52%, não tem planos de mudança, 10% do total (30% que acreditam na categoria) pretende produzir vinhos com baixo teor alcoólico e apenas 3% lançará vinhos sem álcool no mercado (15% dos que acham que vinho sem álcool vai ser bom em 2023).

Mais uma vez, existem diferenças significativas entre os diferentes mercados. Nos EUA, 43% dos operadores comerciais (93% dos otimistas) teriam vinhos de baixo teor alcoólico em seu portfólio, que cai para 10% (38% entre os não bebedores) na Itália. O quadro face aos vinhos não alcoólicos é bem diferente, já que 29% do comércio do Reino Unido está preparado para lidar com estas referências em 2023, que nos EUA, no entanto, invade apenas 8% dos comerciantes, importadores e distribuidores de vinhos. Também há claramente um limite para a produção de vinhos com baixo teor alcoólico e, o mais importante, sem álcool: é uma tecnologia cara e certamente não acessível para todos, Portanto, a produção mínima de muitas empresas é, de qualquer forma, muito grande em comparação com seus números usuais. É mais fácil, mas limitado a alguns graus de diferença, intervir nas vertentes agrícola e ontológica, também e sobretudo responder aos efeitos das alterações climáticas. No entanto, a vertente tecnológica é fundamental para o setor vitivinícola sem baixo teor alcoólico, onde a experimentação é constante e necessariamente em constante mutação.