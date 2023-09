Eurostat, os preços da energia e do equipamento técnico caem acentuadamente

De acordo com os resultados do Gabinete de Estatísticas da União Europeia, os preços dos fertilizantes e corretivos do solo diminuíram 23% no segundo trimestre de 2023, e os preços da energia e dos lubrificantes 13%.

Há boas notícias para os produtores agrícolas a partir dos dados que estão sendo processados Eurostat, Serviço de Estatística da União Europeia. No segundo trimestre de 2023, face ao período homólogo de 2022, os preços reconhecidos da produção continuam a subir, ainda que ligeiramente, ao mesmo tempo que se verifica uma descida simultânea e forte dos preços dos meios técnicos (fertilizantes, energia, etc.). Dois factores em conjunto contribuem certamente para aliviar a pressão sobre a estabilidade económica das empresas agrícolas.

a situação

Os dados sobre os índices de preços agrícolas publicados pelo Eurostat mostram que o recente crescimento dos preços das matérias-primas agrícolas na UE abrandou acentuadamente no segundo trimestre de 2023 (em comparação com o mesmo trimestre de 2022). Além disso, os preços médios dos bens e serviços actualmente consumidos na agricultura caíram entre o segundo trimestre de 2022 e o segundo trimestre de 2023. Esta é a primeira descida desde o quarto trimestre de 2020.

Estes dados mais recentes apontam para um maior ajustamento nos mercados agrícolas globais, após um período de turbulência significativa, caracterizado por fortes aumentos nos preços de tabela, na produção agrícola e na tecnologia.

Números

Entre o segundo trimestre de 2022 e o segundo trimestre de 2023, o preço médio dos produtos agrícolas no conjunto da UE (produção) aumentou 2%. Isso representa uma taxa de aumento muito menor em comparação com o trimestre anterior, quando o preço médio aumentou 17% (1º trimestre de 2023 vs. 1º trimestre de 2022).

Os maiores aumentos de preços no 2º trimestre de 2023 entre os principais grupos de produtos foram os citrinos (+89% em média), o azeite (+48%) e a batata (+38%). Estes aumentos refletem em grande parte os danos causados ​​pela seca. Outros produtos dignos de nota são o forte aumento dos preços dos ovos (+31%) e dos suínos (+28%). No entanto, os preços dos cereais caíram (-31%), enquanto os preços das aves (+4%) e do leite (-2%) permaneceram mais estáveis.

Preços de fertilizantes caem 23%

Durante o mesmo período, os preços médios dos bens e serviços actualmente consumidos na agricultura caíram 5%. Esta queda segue-se ao crescimento mais lento dos preços no trimestre anterior, apesar de um aumento de 11% nos preços (1º trimestre de 2023 vs. 1º trimestre de 2022).

Entre estas taxas, as taxas de declínio mais visíveis foram para fertilizantes e corretivos de solo (-23%), energia e lubrificantes (-13%), bem como alimentação animal (-5%).

Ao nível de cada país, a maioria dos países da UE (17 de 27) continuou a registar aumentos nos preços agrícolas no segundo trimestre de 2023 em comparação com o segundo trimestre de 2022. As taxas de aumento mais elevadas foram registadas em Portugal. (+22%), Grécia (+21%) e Espanha (+16%), que são os países que sofreram com a seca. Em contrapartida, a Lituânia (-26%) e a Estónia (-15%) registaram as maiores descidas de preços.

No que diz respeito aos preços de bens e serviços, as maiores taxas de aumento em comparação com o segundo trimestre de 2022 foram registadas na Hungria e na Roménia (ambas +6%), enquanto a Lituânia e os Países Baixos registaram as descidas mais acentuadas (ambas -16%).