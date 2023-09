Pronto para comprar 10,2% do Popolare di Sondrio- Corriere.it

A Unipol dá luz verde aos riscos bancários. Enquanto todos os olhos do mercado estavam voltados para o Monte dei Paschi di Siena, a seguradora concedeu mandato ao Mediobanca e à Equita para comprar 10,2% do Popolare di Sondrio. A participação da Unipol poderá assim subir para 19,7% do Valtellina Bank, iniciando-se o processo de aproximação ao Bper Banca, instituição na qual a Unipol também tem um acionista de 19,9%.

Uma oferta de 5,1€ por ação Assim, à medida que os mercados fechavam, a Unipol anunciou a sua intenção de comprar 46,3 milhões de acções ordinárias do Banca Popolare di Sondrio através de um procedimento acelerado de Reverse Bookbuilding que terá início imediato. O preço oferecido não ultrapassará os 5,10 euros, um prémio de cerca de 4,1% face ao fecho de hoje para as ações do Instituto Valtellina. Embora a compra de 10,2% do capital seja uma condição vinculativa para o sucesso da transação, a Unipol reservou-se o direito de aceitar ofertas para um número total de ações inferior. Por ocasião de operações semelhantes, a Unipol ficou satisfeita com uma quota inferior à anunciada na oferta, mas posteriormente aumentou a sua quota através de compras no mercado.