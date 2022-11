Fulham – Manchester United, previsão: favoritos dos convidados, odds de valor fixo 2

Por ocasião da décima sexta rodada do ciclo Liga Premiadaincrível Fulham A partir de Marco Silva Vai hospedar Cristiano Ronaldo, órfão do Manchester United. Depois de não participar de uma partida Copa EFL contra oVila AstonO campeão português também vai falhar o último jogo antes do intervalo para se preservar no Mundial. A corrida que será realizada casa pobre O dia do Campeonato Inglês vai terminar, abrindo definitivamente as portas para o campeonato do Qatar e declarando o fim dos primeiros meses da temporada. o demônios vermelhos Eles tiveram um mau revés há pouco menos de uma semana, sucumbindo sob os golpes Vilões antes de se redimir na partida da copa. o apostas Eles confiam os favores de previsão nas mãos dos convidados e quase avaliam o sucesso externo 1,85O sorteio para o time da casa e sua vitória são concedidos, respectivamente 3,80 E a 3,85.

Aqui é Fulham

O balanço desse cara começa na temporada Marco Silva Só pode ser positivo. No último dia Fulham deveria ter se rendido ao Manchester City por erling Haaland, Guardiola. o cabanas Eles estão no meio do ranking Liga Premiadacom 19 pontos conquistados em 14 corridas, empatado Palácio de Cristal E a Liverpool. O clube londrino mostrou uma de suas melhores atuações nos primeiros meses contra vermelhos Na primeira aparição da Competição Nacional Inglesa, bloqueando Salah E seus companheiros em 2-2. Até agora, este empate representa o único resultado benéfico dos bianconeri contra o Kabir. Em todos os outros desafios contra as equipes mais bem equipadas da liga, de fato, a empresa recém-criada teve apenas perdas insignificantes.

Balinha (Fulham)

Possível formação do Fulham

artístico Marco Silva Você terá que enfrentar muitas ausências devido ao jogo contra Manchester United. Além de queniano não qualificado Titi e Harrison bengalapara lista indisponível Neskins kebano também foi adicionadoEle teve que ficar fora de ação por um longo tempo devido a uma ruptura no tendão de Aquiles. O treinador português deverá adoptar a unidade que tanto satisfez nestes primeiros meses de Liga Premiada, 4-2-3-1, procura tirar o máximo partido da qualidade dos fairways exteriores. Bernd deve estar entre os postos linóleoprotegido pelas costas dos quatro moldados por Kevin MbabweJesus DiopEi, Tim Riam e Antônio Robinson. Tradução: zíper da linha média baleenha e Tom Kearneycom harry WilsonAnterior Hoje Andreas Pereira E a Willian liberdade de invenção. O papel do único atacante deve ser reservado Carlos Viníciuspronto para substituir o lesionado Alexander Mitrovic.

Fulham (4-2-3-1): Lino. Mbabo, Diop; Ream, Robinson; Ballinha, Cairney; Wilson, Pereira, Willian; Carlos Vinícius. Treinador: Marco Silva

Este é o Manchester United

Depois de perder de forma um tanto acentuada contraVila Aston No último dia do torneio, O Manchester United se vingou Partidas da Copa no meio da semana. o demônios vermelhos passou a volta Copa EFL De volta graças aos objetivos críticos Bruno Fernández e silêncio McTominay. equipe de Eric dez furiosos Movendo-se lentamente para o topo do ranking Liga Premiada Ele está lutando uma batalha completa para se classificar para a próxima fase Liga dos Campeões. O holandês está pagando o preço por um começo difícil, com duas derrotas nas duas primeiras partidas na competição inglesa, mas parece que encontrou o lugar certo para colocar seus jogadores ao máximo. Ex-treinador deAjax Conseguiu deslumbrar a sua filosofia de jogo e os seus ditames tácticos na equipa, e obteve resultados muito positivos no último período que trouxeram pontos inestimáveis ​​para as ambições do clube.

Bruno Fernandes, Manchester United

Provável escalação do Manchester United

Assim como colega e concorrente Marco SilvaAté Eric dez furiosos Você terá que dispensar jogadores com enorme gravidade específica dentro da economia Manchester United. atras do Cristiano RonaldoJá focado na próxima Copa do Mundo só no Catar Portugalprovavelmente técnico holandês Ele não poderia contar com Jadon Sancho E a AntônioAmbos estão em dúvida devido a problemas físicos. o demônios vermelhos Ele deve entrar em quadra no habitual 4-2-3-1, e propor uma formação semelhante à vista na última partida do campeonato comVila Aston. Na frente de Daud DJ A linha defensiva que Aaron formou vai funcionar Wan Bissakaa alternativa natural ao inqualificável Diogo DalotVencedor LindelofE a Lisandro Martinez e Lucas o que. O meio-campo é apoiado por Christian Eriksen E a Casemirocom Marcus RashfordDonnie Van de Beek E a Bruno Fernández Atrás de Antônio Marcial.

Manchester United (4-2-3-1): de Gea; Wan-Bissaka, Lindelof e Lisandro Martinez Shaw; Casemiro, Eriksen; Rashford, Van de Beek, Bruno Fernandez; Marcial. Treinador: dez peregrinos

Fulham – Manchester United, previsão

Domingo, 13 de novembro, às 17h30, Fulham E a Manchester United Eles se enfrentarão na partida apta para Décima sexta jornada da Premier League. Os convidados são, compreensivelmente, favoritos para a vitória final, considerando as diferentes ambições dos dois clubes e a alta qualidade dos jogadores de Eric. dez furiosos. Após a última derrota comVila AstonEU demônios vermelhos Eles não podem se dar ao luxo de cometer mais erros no campeonato e tentarão seguir a excelente tendência nas partidas contra cabanas. Sociedade da Fraternidade GlazerDe fato, ele não perde com o clube londrino há quatorze partidas e voltou de cinco vitórias consecutivas em casa pobre. Em conclusão, o resultado mais provável e, portanto, recomendado é 2 Constant, uma aposta de grande valor dado que está localizada em 1,85. Mais conservadora, mas igualmente válida é a opção X2 + mais de 1,5 para mim 1,46.

Fulham – Manchester United: Qual é a aposta?