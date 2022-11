Falência Ftx, Crise Cripto após Crash Gigante: O Que Aconteceu

Um jornalista apaixonado por apuração de fatos, crime e pizza. Viciado em tabaco e viciado em cafeína, desde 2016 colabora com a Bufale.net e desde 2018 trabalha para a Optimagazine no departamento de música. Ele devora livros investigativos, troncos, carboidratos e combate o transtorno de ansiedade com suas injeções de metal e shuyjaz.















uma falência Deve entrar para a história, de acordo com especialistas, com vergonha A partir de FTXa maior plataforma do Criptomoeda Quem anunciou em tempos de vacas obesas sua intenção de comprar Goldman Sachs. Mas está tudo acabado: CEO Sam Bankman Fried Ele apresentou sua demissão e a empresa declarou falência na sexta-feira, 11 de novembro.

Falha no Ftx: o que aconteceu com o gigante das criptomoedas

Tudo isso acontecerá em poucos dias. No contexto, estima-se que a empresa tenha atingido um valor US$ 32 bilhões Afirma-se como uma das mais importantes empresas de troca de ativos digitais.

De fato, um terço das criptomoedas do mundo flui pela Ftx, tanto que seu estoque foi considerado chip azulÉ um investimento seguro. Mas, de repente, um buraco 8 bilhões.

Crolla Ftx, a exchange de referência no mundo das criptomoedas. Quais serão as consequências?

retração repentina

Os primeiros sinais vieram com um tweet postado em 7 de novembro Changpeng Zhaodirigir a BinanceÉ a primeira empresa de câmbio do mundo. Na verdade, a Binance compartilha a plataforma com Peça Rainha Finalmente com Ftx.

Zhao anunciou, em um tweet, sua intenção de vender todos os tokens Ftx. Não é incomum que uma bolsa possua os tokens de outra, porque estamos falando de um mercado interconectado.

Então, Zhao confirmou o que a Coinbase já havia previsto sobre a insolvência iminente da Ftx, que teria dado um “movimento errado” com Pesquisa da Alamedauma empresa de moeda digital fundada pelo próprio Bankman-Fried.

O chefe da FTX supostamente fez um investimento arriscado com a Alameda Research, que tem capital composto por “tokens FTT”, uma criptomoeda criada pela própria FTX.

investimentos sérios, Empréstimos não autorizados Finalmente colapso.

efeito dominó

O anúncio de Changpeng Zhao da venda de todos os tokens FTX causou um efeito dominó: a palavra de Zhao, no mundo das criptomoedas, é sagrado.

Por esta razão, os investidores procuraram cobertura libertando-se de todos os tokens FTT, com o Ftx agora esgotado em termos de capital e confiança.

Inicialmente, o chefe da Binance se ofereceu para assumir toda a empresa Ftx, mas desistiu logo em seguida.

Consequências da Falha Ftx

O mundo das criptomoedas sempre foi um universo paralelo ao do mercado financeiro tradicional.

A falha do Ftx pode ter muitas consequências, como a crescente desconfiança do sistema de criptomoedas. A este respeito, intervém Eric Demuth da Bitpanda, conforme relatado pelo “Repubblica”: “O que aconteceu vai doer. Muito ruim. E por muito tempo.”