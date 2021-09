clima. A mensagem da juventude de hoje para a juventude de ontem

A Youth Friday for the Future promove mobilização pública na sexta-feira, 24 de setembro, para a greve climática global

Stefano Stefanini

NewTuscia – VITERBO – Não resta tempo! Este é o texto da carta que os jovens da Sexta-feira para o Futuro enviaram aos adultos por ocasião da greve global convocada na sexta-feira, 24 de setembro: Uma carta aberta para vocês, adultos de ontem,

Cada geração viveu um período histórico desafiador. Muitos de vocês, adultos de hoje, lutaram batalhas por um mundo melhor e muitos de vocês ainda estão lutando hoje. Por outro lado, outros se perderam ao longo do caminho, talvez cansados ​​ou desistiram. Você está ao nosso redor, nossos colegas de algum tempo. Vocês são nossos professores, nossas forças policiais, nossa política.

Nossos avós, nossos tios, nossos pais.

Dizemos a verdade: nós te entendemos. À medida que você cresce e vê muitas coisas erradas, o mundo pode começar a parecer mais enfadonho e previsível, e você começa a olhar quase com ternura para os jovens que ainda acreditam em sua capacidade de mudar as coisas.

Hoje, está no centro de nossas preocupações para nós, jovens“Emergência climática. Nossa raiva, nosso medo e nosso fanatismo em face da crise crescente, mas também a paixão que nos apegamosPara muitos de vocês, pode parecer um sinal claro de juventude, uma indicação de imaturidade completa ainda não encontrada na vida real.

Aqui, queremos falar com você sobre esse tipo de jogo de festa: Nós, jovens, não estamos jogando para ser perfeitos e não podemos permitir que a batalha pelo clima se torne mais uma batalha perdida para outra geração de jovens com alta esperanças.

Desta vez, queridos avós, queridos tios e queridos pais, precisamos estar unidos. Somos os jovens e os jovens deste país, nossos antigos pares. Neste momento histórico, o“Unidade é a chave. Você tem a sabedoria de quem viu muito, nós estamos lá“Entusiasmo por quem viu pouco. Você tem em suas mãos o nosso país, a política, aí“Economie. Fazer leis, votar, decidir por muitos de nós, funciona. Somos uma minoria e você é a maioria.

Ninguém se salva sozinho e o tempo é muito curto.

Não há muitos momentos na história em que todos são solicitados a escolher qual lado ficar. Com a catástrofe climática em curso e as condições em rápida deterioração do planeta, com os próximos anos sendo cruciais para vencer ou perder esta grande batalha, este é um daqueles momentos, e não é fácil.

Mas temos a certeza de que os ideais e as esperanças com que vos escrevemos comoveram todos vós, adultos de hoje, sobre os quais repousa toda a Itália.

Esperamos que em breve eles possam fazer sua voz ser ouvida novamente, mais forte do que nunca, em nossas cidades, a partir da próxima greve climática global em 24 de setembro.

Venha para a arena e deixe seu trabalho e compromissos por uma manhã de alegria, luta e esperança. Sem fingir mudar o mundo em um dia, mas com a compreensão de que naquele dia estaremos juntos do lado certo.

O resto, então, será história.

Assinado: Fridays for Future Italy Girls and Boys.

No contexto da cúpula virtual do clima, Draghi declarou: “O não cumprimento do Acordo de Paris, consequências terríveis.” Draghi na cúpula da EUMed soa o alarme sobre o clima: não há tempo sobrando, diz ele, dá uma lição para todos. A crise afegã também mostra que não podemos mais esperar por uma defesa europeia comum. Biden: “O relatório da ONU é um símbolo vermelho para a humanidade.” Secretário-Geral da ONU Guterres: “Alto risco de fracasso da Cop26”.

LTweet 18 de setembro de 2021 “Quero expressar a minha solidariedade ao Primeiro-Ministro pelos terríveis incêndios deste verão. A experiência que tivemos, com os incêndios da Turquia a Portugal, é talvez a melhor lição para avançar com rapidez e determinação no luta contra as alterações climáticas. Esta experiência diz-nos que não há tempo E não há possibilidade de adiamentos ou atrasos, porque os custos para o nosso país e para os nossos cidadãos serão proibitivos. ” Assim disse o primeiro-ministro Mario Draghi em declarações conjuntas no final da cúpula do EuMed9 em Atenas.

Os líderes dos nove países euro-mediterrânicos apelam a uma acção urgente para fazer face ao agravamento da crise climática e construir um futuro sustentável na região do Mediterrâneo. Na declaração de encerramento da cúpula de Atenas, os líderes da Croácia, Chipre, França, Grécia, Itália, Eslovênia, Malta, Portugal e Espanha, bem como a Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disseram que o Mediterrâneo está experimentando “uma resposta sem precedentes recursos de danos ambientais são extremos. É por isso que eles “Há uma forte convicção de que uma ação global urgente e ambiciosa é necessária nos níveis nacional, regional e local.” A defesa europeia também foi discutida “Na cúpula, também discutimos a questão da defesa europeia”..

Os acontecimentos dos últimos meses estão a conduzir a um profundo reexame das nossas relações internacionais, um reexame cuja conclusão só pode ser o reforço da soberania e defesa europeias. Ele começou a pensar nos aspectos organizacionais: é apenas o começo, mas tenho certeza que esse pensamento nos acompanhará nos próximos anos. Mas, mesmo aqui, não há muito tempo para esperar. Também discutimos a segurança da região do Mediterrâneo, na parte mais próxima, como a Líbia e a Tunísia. A situação é instável, mas todos os países disseram que querem contribuir para a manutenção da estabilidade. ”Isso foi afirmado pelo primeiro-ministro Mario Draghi, em Atenas, no final da cúpula com a mensagem de vídeo de Draghi na Cúpula do Clima na Casa Branca.

Mario Draghi falou em uma mensagem de vídeo para o Fórum das Grandes Economias sobre Energia e Clima (Mef), que está sendo promovido pelo presidente dos EUA, Biden. “Com o Acordo de Paris, temos o compromisso de conter o aquecimento global em 1,5 grau em relação aos níveis pré-industriais. A maioria de nossos países renovou esse compromisso nas recentes reuniões do G-20. No entanto, devemos ser honestos conosco: estamos fazendo Essa promessa. Se continuarmos as políticas Atualmente, chegaremos a quase 3 graus de aquecimento global até o final do século ”, com“ consequências catastróficas ”. As metas esperadas incluem um compromisso dos Estados Unidos, da União Europeia e de outros países para reduzir o uso de metano, um potente gás de efeito estufa.

A cúpula ocorre menos de dois meses antes da COP26, a conferência das Nações Unidas em Glasgow, onde cerca de 200 países devem anunciar cortes de emissões mais ambiciosos do que o anteriormente estabelecido para evitar o aquecimento global. “Devemos agir e devemos agir agora contra as mudanças climáticas”: disse o presidente dos EUA, Joe Biden, na abertura dos trabalhos do Fórum das Grandes Economias sobre Energia e Clima, Mef, que conta com a presença de pelo menos sete líderes mundiais, incluindo o britânico Primeiro Ministro Boris. Johnson. Biden citou o último relatório climático da ONU, afirmando que “representa um símbolo vermelho para a humanidade”.

Ele observou que, nas últimas duas semanas, “viajei por todos os Estados Unidos e vi desastres causados ​​por furacões, inundações, incêndios e todos os fenômenos que ocorreram em muitas outras regiões do mundo”. Biden afirmou então o novo papel dos Estados Unidos na luta pelo clima: “Os Estados Unidos são mais uma vez os campeões no enfrentamento da crise climática. O tempo de ação é curto e estamos próximos de um ponto sem volta”. O presidente dos Estados Unidos explicou ainda que “a crise climática também é uma grande oportunidade de geração de empregos”. Guterres: “Grande risco de fracasso da COP26” “O mundo está em um caminho catastrófico para 2,7 graus de aquecimento global. Há um alto risco de fracasso da COP26.” O secretário-geral da ONU, Antonio Guterres, disse: “É claro que todos devem assumir suas responsabilidades, precisamos de Mais ambição em questões financeiras, adaptação e mitigação. “

“Os países desenvolvidos devem permanecer comprometidos em mobilizar US $ 100 bilhões anualmente para apoiar a ação climática nos países em desenvolvimento”, acrescentou ele, observando que o relatório anual da OCDE revela uma lacuna de pelo menos US $ 20 bilhões. “A luta contra as mudanças climáticas só terá sucesso se todos nesta sala se unirem para promover maior ambição, colaboração e credibilidade”, disse Guterres.

O mundo exige que todos nós, mas principalmente, como as principais economias do mundo, ajamos imediatamente para nos conduzir a um futuro sustentável. ”Von der Leyen:“ Criado o Roteiro da Cop26 da UE ”Discussão positiva no Fórum das Grandes Economias convocado pelo presidente Joe Biden À luz da conferência CopP26.

A União Europeia traçou um roteiro e apelou a outros para que fizessem o mesmo. Vamos fortalecer a coalizão de redução do metano. Nossos parceiros precisam intensificar o financiamento do climaE assim no Twitter a Presidente da Comissão da União Europeia, Ursula von der Leyen, que participou do fórum através de videoconferência.