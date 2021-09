Bolsa de Valores da Itália, comentário sobre a sessão de hoje (21 de setembro de 2021)

Sessão positiva para títulos do setor bancário após a queda acentuada registrada no dia anterior. Recuperação generalizada dos estoques do setor de petróleo. Estilantes em vermelho

Os principais índices da Bolsa de Valores italiana e os principais mercados financeiros europeus Eles terminaram o dia com aumentos de mais de 1 ponto percentual, depois de sofrer uma correção brusca no dia anterior. De acordo com Pierre Ferret – Analista Técnico da ActivTrade – Os investidores aguardam as decisões do Federal Reserve a ser anunciado em 22 de setembro, antecipando uma nova base de redução gradual. “Isso explica em parte a venda massiva que ocorreu ontem e pode ser vista como uma ‘mensagem’ do mercado para o Fed: qualquer retirada do suporte poderia ameaçar seriamente a alta das ações, especialmente em um momento em que os dados econômicos não são tranquilizadores “, previu o especialista.

o FTSEMib Ele teve uma liderança de 1,22% para 25.353 pontos, tendo oscilado entre um mínimo de 25.169 pontos e um máximo de 25.436 pontos. o FTSE Italia todos participaram Lucro de 1,14%. sinal de mais para arquivo Chapéu médio FTSE Italia (+ 0,66%) e para A estrela da FTSE Italia (+ 12%). No pregão de 21 de setembro de 2021, o volume negociado caiu para 2,18 bilhões de euros, ante 3,18 bilhões na segunda-feira. 712.180.198 ações foram negociadas (920.390257 na sessão de segunda-feira).

São 17h30 Bitcoin Foi reportado um pouco acima de $ 42.500 (menos de € 36.500).

Ele Ela difusão Btp bond Atingiu 100 pontos.

EU ‘euro Ele variou entre US $ 1,17 e US $ 1.175.

Sessão positiva para ações do setor bancárioApós a queda acentuada registrada no dia anterior.

O desempenho do Banco de Papel (+ 1,3% a 1.715 euros).

Também é bom UniCredit (+ 0,84% a 10.276 euros). Conforme escrito em Il Sol24Ore, os dirigentes do instituto liderados por Andrea Orsel trabalharão no novo esquema industrial, com vista a ser apresentado em novembro.

Recuperação generalizada de estoques do setor de petróleoEmbora o preço do petróleo bruto em Nova York (o contrato expira em outubro de 2021) tenha voltado a US $ 70 o barril.

Onde você está Ele recuperou 1,84% para 10.606 euros.

melhor desempenho para Saipem (+ 3,22% a 2,02 euros). A empresa de engenharia assinou um memorando de entendimento com a Saudi Aramco com o objetivo de explorar a possibilidade de criação de uma nova entidade no Reino da Arábia Saudita para desenvolver atividades de engenharia e construção no setor industrial.

pular Tenaris (-0,02% a 8.078 euros).

compras de volta Enel (+ 0,86% € 6.899)Depois de fazer a correção nas sessões anteriores.

Stilants (-0,16% para € 16.032) Entre as poucas ações em vermelho no FTSEMib. A gigante automobilística anunciou que, a partir de 1º de novembro de 2021, Mike Manley deixará seu cargo como presidente das Américas na empresa para assumir como CEO da AutoNation, uma concessionária de automóveis americana, com sede na Flórida.

Pular amplifone (+ 4,89%), que pontuou o melhor desempenho do dia no FTSEMib.