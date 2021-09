A inflação na Itália é assustadora, quão alto irão os preços?

A inflação sempre foi uma Pelos dados que os italianos mais temiam. Ao longo de quase trinta anos, os aumentos de preços massivos corroeram o poder de compra dos consumidores, e cada aumento representou um declínio acentuado na riqueza do país.

No entanto, na virada do milênio, a inflação na Itália parecia ter desaparecido. Por vinte anos também Por causa da crise econômica de 2008 Da recuperação que nunca se solidificou, os preços de bens e serviços mantiveram-se estagnados e muitos dos dados temidos quase foram esquecidos.

No entanto, os especialistas consideram a inflação zero tão temida quanto a inflação descontrolada. Não pelo que o causa, mas pelo que ele representa. Nenhum aumento nos preços significa menor demanda por bens serviços e, conseqüentemente, uma economia que luta para progredir.

É por isso que a inflação geralmente é considerada “boa”, Um valor de aproximadamente 2% de aumento. Nesse cenário, os preços estão subindo, mas não muito, então a demanda está aumentando e a economia está saudável. Quando a previsão da UE no início do ano deu apenas os 2% desejados como um possível valor futuro para a inflação, todos se alegraram.

No entanto, dados recentemente fornecidos por todos os principais institutos de estatística indicam que essas previsões têm sido negativas. Preços na Europa por 3%e, portanto, excede a inflação aceitável. Aqui está o que esse número pode significar para pessoas comuns.

Inflação, o que é e porque é importante

Medir a inflação é uma das principais ferramentas de que os estados e institutos de estatística dispõem para avaliar a saúde de uma economia. No entanto, os números não são fáceis de interpretar, extremos da pesquisa e inflação muito alta ou muito baixa são números negativos. Os dados preferidos estão localizados no meio.

Isso porque a inflação que costumamos ver nas páginas dos jornais é a inflação que mede a variação dos preços de bens e serviços ao consumidor. Inflação extremamente alta significa que os preços disparamAssim, o consumidor perde poder de compra rapidamente. A Itália muitas vezes se viu nessa posição durante os anos 1970.

Portanto, parece que a inflação próxima de zero ou menos do que isso é preferível. Os preços não aumentam, ou melhor, diminuem, e o poder de compra das famílias aumenta. Mas a deflação também é prejudicial. Não por seus efeitos, mas pelas razões. Preços mais baixos significam menor demanda e, portanto, desaceleração do consumo, que é o resultado e a causa do mal-estar econômico.

Portanto, a escala correta fica no meio, entre 1% e 2%. Essa diferença indica um crescimento econômico que não compromete o poder de compra. No entanto, a Itália há algum tempo não consegue atingir estes números, pois se mantém com um nível de inflação baixo, enquanto a proteção da poupança das famílias, por outro lado, é um sintoma de uma economia em dificuldade.

Inflação na Itália, meta do Banco Central Europeu

No entanto, tudo mudou com a recuperação pós-pandemia. Nos últimos seis meses após a retomada das atividades produtivas ocorrida graças à reabertura concedida pelo governo Draghi, A economia italiana e mundial foi retomada. Dois trimestres consecutivos de crescimento previam que nosso país estaria entre os melhores do mundo junto com os EUA, mas os especialistas identificaram imediatamente um problema.

Banco Central Europeu, O órgão regulador do euro e regulador da economia continental, do qual Draghi é chefe há muito tempo, estabeleceu uma meta clara para todos os países da união monetária: não exceda 2% Para a inflação, para não se envolver em menor consumo devido a preços mais altos.

É por isso que no final da semana passada Eurostat, que é o principal instituto de estatísticas europeu, informou que a inflação no velho continente teria sido em média de 3% até o final do ano, Em Frankfurt começou muita ansiedade.

Nessas estimativas, a Itália confirma seu período virtuoso, mantendo-se abaixo da média europeia, mas ainda um pouco acima da meta estabelecida pelo Banco Central Europeu, Al 2,5%.

Inflação na Itália, por que e quão alta ela é

No entanto, esse número pode ser otimista. Um dos resultados da saída da epidemia foi a repentina retomada de todas as atividades globais de produção e comércio em todo o mundo. clímax sem precedentes, O que é visto como uma recuperação positiva para os sistemas de produção, mas também envolve algumas questões críticas relacionadas à demanda por bens.

Em particular, tem havido um aumento surpreendente na demanda de energia, que na Europa conduziu a um ciclo vicioso relacionado aos certificados europeus de poluição. A consequência mais óbvia deste obstáculo tem sido a disparada dos preços da energia e matérias-primas. Os consumidores viram essa mudança se manifestar em um aumento assustador nas contas de gás e eletricidade no período que antecedeu o Natal.

Esse aumento não era totalmente esperado, e poderia empurrar a inflação no último período de 2021 para níveis indesejáveis ​​e limitar a tão esperada recuperação econômica que o governo pretende implementar seus planos de reforma para o país. e por isso O ramo executivo parece ter a intenção de reduzir encargos inadequados Existentes no projeto de lei são, de fato, os impostos não progressivos que o governo usa para financiar vários projetos.

Os altos preços da energia continuam sendo a principal causa da inflação. Não apenas porque será de até 20%, mas porque implica um aumento dos custos de todas as atividades de produção. Uma empresa que compra energia para produzir seus bens ou serviços vê seus custos aumentarem e a despeja no produto final, fazendo com que o consumidor pague por ele.

Inflação na Itália, quais bens custarão mais

A estratégia do governo para conter o custo da energia para o consumidor apresenta uma falha. Este método reduziria o valor das contas, mas não afetaria o preço da energia por si só. O aumento do custo das matérias-primas terá, em qualquer caso, vários efeitos adicionais que aparecerão na forma de inflação sobre as commodities Até as necessidades básicas.

O aumento mais assustador no nível industrial é o aumento do preço do aço. O mineral é necessário para recomeçar e para a produção industrial, mas a cadeia produtiva encontra dificuldades. Desde janeiro, o custo do aço aumentou 40%, para € 3.000 por tonelada.

Outro material cuja produção não atende a demanda é o papel. As fibras de madeira, preferidas para a produção de papelcartão e papel cartão, tiveram aumentos entre 60% e 70% e impulsionaram o preço do papel e papelão a serem reciclados. O volume de resíduos de papel ascendeu a 170 euros por tonelada.

Mas o aumento que mais assusta os consumidores são as necessidades básicas, especialmente trigo. Este último pode ser sentido fortemente na Itália, com repercussões no carrinho de compras para muitas famílias devido ao grande consumo de massas alimentícias. além disso Óleo e açúcar Ele aumentará 9,6% e 6,7%, respectivamente.

Inflação na Itália e no Banco Central Europeu segue calma

Apesar desses números indicarem um aumento de preços de mais de 2%, O clima no Banco Central Europeu parece ter se acalmado. Após os primeiros dias em que falcões, membros do Conselho de Governadores mais rígido do BCE, mostraram-se ansiosos, sinais tranquilizadores estão vindo de Frankfurt.

Embora a maioria dos ativos esteja aumentando mais do que o esperado e em muitos países europeus, como veremos, os números são mais do que o dobro em relação à meta, toda essa situação é vista como temporária. Os preços estão subindo devido a essa recuperação repentina Contemporâneo a todas as atividades econômicas. Assim que os mercados globais se ajustarem aos níveis pré-pandêmicos, os preços voltarão ao controle.

Isabelle Schnabel O membro do Conselho do BCE disse: “Vemos algum potencial para expectativas de inflação mais elevadas. Dado que a inflação tem estado muito baixa há muito tempo, penso que devemos estar satisfeitos que a inflação esteja a avançar na direcção desejada. Acho que o que vemos (na evolução econômica) está muito em linha com as nossas expectativas“

Tudo de acordo com o plano ou quase de acordo com Frankfurt. A recuperação econômica está indo bem, e a inflação além da fronteira é um fato passageiro e Não haveria necessidade de intervenções monetárias para reduzi-lo.

Inflação na Europa e no resto do mundo

Mas a Itália não é o único país que enfrenta problemas de inflação. Para permanecer o número um na Europa, a situação varia muito de estado para estado na união. Auto Nosso país ainda está em um caminho virtuosoNo entanto, outros países do sul do continente estão lutando para se recuperar desses dois anos de bloqueio.

Grécia, Sempre em dificuldade em relação ao resto do continente, anda abaixo da meta do banco central com uma inflação que Não deve exceder 1,2%. Portugal segue com 1,3%, enquanto os preços em Little Malta estão praticamente estáveis ​​em 0,4%.

Por outro lado, a Europa Oriental parece ter o problema oposto. Já impulsionado antes da pandemia pelo crescimento que o levou a fechar a lacuna com o Ocidente que se formou ao longo de décadas de governos socialistas, a parte oriental do sindicato está vendo a inflação saindo de controle. Os preços na Polônia aumentaram 5%, e um destino semelhante se abateu sobre duas das repúblicas bálticas, Estônia e Lituânia.

No entanto, mesmo estes extremos não parecem preocupar o Banco Central Europeu, que tem confirmado que o caminho percorrido pela União Europeia, e em particular pela zona euro, para regressar aos níveis pré-pandémicos é o correcto. E a inflação é apenas um problema passageiro.